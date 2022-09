„K zápasu jsme jeli v okleštěné sestavě. Museli jsme docela improvizovat,“ řekl na začátku svého hodnocení trenér Beskydu Radek Malina. „Opava proti nám nasadila pět hráčů z áčka. Kvalita byla na jejich straně. My jsme ale vůbec neodehráli špatně první poločas. Dokázali jsme si vytvořit i šance,“ pokračoval šéf frenštátské lavičky. Největší šancí hostů měl Pyclík, a to po přihrávce Nevoly. Opavského brankáře ale nepřekonal.

Po přestávce začaly padat branky. „Domácí prostřídali sestavu, do hry poslali pět nových hráčů. Jejich síla šla ještě více nahoru. My jsme chtěli dál hrát z bloku, bohužel jsme inkasovali dvě rychlé branky a náš herní koncept se rozpadl,“ pokračoval Radek Malina. Beskyd nakonec dostal od Opavy šestku. „Výsledek vypadá strašidelně. Ale naše hra až tak špatná nebylo. Do druhého gólu to z naší strany nebylo vůbec špatné,“ zakončil trenér Frenštátu.

SFC Opava B – Frenštát pod Radhoštěm 6:1 (0:0)

Branky: 51. a 67. Dostál, 58. a 63. Kopečný, 64. Šeba, 89. Jelínek – 72. Pyclík. Rozhodčí: Labaš – Silný, Ehrenberger. ŽK: Málek, Klimpar, Buchlovský, Pyclík. Diváci: 78.

Frenštát: Málek – Kiss Farkas, Bednář,Bányácski, Pokorný – Halda (86. Sobota), Opatřil (69. Bartoš), Buchlovský, Klimpar, Nevola (68. Hyrnik) - Pyclík. Trenér: Radek Malina.