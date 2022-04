Podívejte se: Bílovec nedal Bruntálu šanci, Střelec dal dva góly

Na první gól se čekalo snad třicet vteřin. Frenštát přinutil soupeře k ztrátě. Přišla kolmá přihrávka do uličky na Barana, který překonal brankáře Kameníka. „Vstup do zápasu se nám nepodařil, byla to zbytečná branka, ale nedalo se nic dělat,“ pokrčil rameny trenér Jiskry. A aby toho nebylo, v 19. minutě musel pro zranění odstoupit Kolísek. „Nehráli jsme špatně. Domácí jsme přehrávali, měli jsme více ze hry než soupeř. Dostávali jsme se i do šancí, které jsme ale neproměňovali,“ poznamenal Milan Furik. V 59. minutě uviděl druhou žlutou kartu Michal Furik a musel předčasně pod sprchy. „I v deseti jsme se snažili o vyrovnání. Bohužel jsme dostali druhý gól a bylo rozhodnuto. Udělali jsme dvě chyby, a to nás stálo zápas,“ přiznal trenér Rýmařova.

Druhá branka padla poté, co gólman Kameník neudržel střelu Siedloka. Míč odrazil k Baranovi, který ho dorazil do sítě. Na 3:0 upravil Packo, který běžel sám na gólmana a dloubákem ho přehodil. „Je to pro nás cenný skalp. Konečně jsme se vrátili k fotbalu, který nám je vlastní. Tedy agresivní, kombinační a bojovný,“ těšilo Kobylíka. Jeho trenérský protějšek dodal: „Chtěli jsme bodovat, což se nám nepovedlo. Mrzí mě také to, že máme další dva hráče mimo, celkem pak čtyři ze základní sestavy, a to musí být znát.“

Frenštát pod Radhoštěm – Rýmařov 3:0 (1:0)

Branky: 1. a 79. Baran, 85. Packo. Rozhodčí: Dedek – Dudek, Šafrán. ŽK: M. Furik, Hleba. ČK: 59. M. Furik. Diváci: 164.

Frenštát pod Radhoštěm: Málek – Pokorný, Bányácski Dudek, Buchlovský – Walder (59.Siedlok), Fojtík, Bzirský (74. Packo), Bolcek, Halda – Baran (83. Sobota). Trenér: David Kobylík.

Rýmařov: Kameník – Procházka, Kolísek (19. Kršek, 80. Krywda), K. Kocúr, D. Furik – J. Kocúr (63. Tihelka), J, Furik, M. Furik, Konečný, Hleba – Navrátil. Trenér: Milan Furik.