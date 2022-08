Na první šanci se čekalo tři minuty. To si na centrovaný balon vyskočil Nieslanik, jeho hlavičku ale zlikvidoval brankář Řeháček. O patnáct minut později chyboval jeden z hostujících stoperů, toho využil Hrubý a svou akci dotáhl do gólového zakončení – 1:0. Z vedení se ale domácí celek neradoval dlouho. O dvě minuty později udělali hosté rychlý výpad a Nieslanik uklidil balon do prázdné branky – 1:1. „Měl jsem strach, že rychlé vyrovnání s týmem zamává, protože soupeř byl v tlaku, nakonec se tak nestalo. Kluci se dokázali rychle zvednout,“ vydechl si trenér Krnova Gustav Santarius.

Na začátku druhého poločase se hezky uvolnil Jež, dostal se i ke střele, bohužel pro hosty trefil jen připraveného Řeháčka. Na druhé straně vyhrál hlavičkový souboj střídající Sklenařík, ke střele se dostal Hrubý. Balon ale do branky nedostal. Nicméně sudí Dedek viděl ruku hostujícího hráče a nařídil penaltu, kterou Váňa proměnil. „Za mě hodně přísná penalta, podle mě neměla být,“ kroutil hlavou trenér Nového Jičína Martin Štverka. Za další čtyři minuty kopali hosté standardku. Míč si vzal Zagol, který těsně minul branku. O pár chvilek později vychytal Řeháček Byrtuse a na druhé straně špatně po brejku zakončoval Váňa. Jičín dokonce i po hezké akci vyrovnal, pomezní sudí ale odmával ofsajd. V 69. minutě měl dobrou možnost Sklenařík, vzápětí Hrubý vybojoval roh, po kterém Hřivnáč upravil na 3:1. Nový Jičín chtěl s výsledkem něco ještě udělat, ale proti byl skvělý Řeháček, který chytil i tutovku Staňka. „Je to pecka. Hráli jsme s kvalitním týmem, chtěli jsme bod, máme tři,“ usmíval se po zápase Santarius. „Chtěli jsme hrát odzadu, mít hru postavenou na dobré defenzivě. To se nám povedlo. Celý tým šlapal výborně. Navíc v brance jsme měli skvělého Kubu Řeháčka, který podal fantastický výkon,“ podotkl šéf domácí lavičky. „Hráli jsme u nováčka soutěže, který první dva zápasy nezvládl. Věděli jsme, že má dobré standardky, ale i to, že ho budeme přehrávat v rychlosti na míči,“ poznamenal kouč Nového Jičína Martin Štverka. „První gól jsme inkasovali po hrubé chybě soupeře, poté jsme ale měli více ze hry. Měli jsme z prvního poločasu vytěžit více,“ pokračoval hostující trenér a dodal: „Ve druhém poločase jsme chtěli zápas rozhodnout. Bohužel přišla sporná penalta, nakonec nám nebyl uznán regulérní gól. To se pak těžko hraje. Na druhou stranu jsme dostali tři branky, a to je moc. Na obranné fázi musíme zapracovat.“

Krnov – Nový Jičín 3:1 (1:1)

Branky: 19. Hrubý, 56. Váňa (penalta), 71. Hřivnáč – 21. Nieslanik. Rozhodčí: Dedek – Jurajda, Kaloč. ŽK: Hřivnáč, Tümmler, Hrubý, Hrdlička – Jež, Staněk, Magdon. Diváci: 347.

Krnov: Řeháček – Burian, Igbinoba, Swiech, Sabo – Macík, Tümmler – Hrubý (89. Handlíř), Váňa (80. Hrdlička), Lyčka (54. Sklenařík) – Hřivnáč. Trenér: Gustav Santarius.

Nový Jičín: Hub – F. Gaži, Heiník, Hýl, Nippert (74. Hurta) – Byrtus (79. A. Vahalík), Zagol (89. Rajskup), Staněk, Jež (89. M. Gaži)– Nieslanik, Magdon (89. D. Palla). Trenér: Martin Štverka.