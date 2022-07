„Vojtovo rozhodnutí je pro mě nepochopitelné. Je to mladý kluk, na kterém jsem to chtěl stavět. Bohužel, oznámil nám, že si chce dát od fotbalu pauzu,“ kroutil hlavou trenér Nového Jičína Martin Štverka. „A aby toho nebylo málo, na Slovensku se nám zranil Janovský. Má problém se stehenním svalem,“ dodal kouč.

Podívejte se: Opava porazila Kroměříž, zahodila ale také spoustu šancí

Turnaj ve slovenské Turzovce byl pro novojičínský tým i krátkým soustředěním. „Vyrazili jsme na turnaj o den dříve, dali jsme i jeden trénink. Musím říci, že celkově bylo o nás skvěle postaráno. Navíc šlo o jeden z nejstarších turnajů na Slovensku, což mu zvýšilo prestiž,“ poznamenal Martin Štverka.

Nový Jičín v prvním utkání narazil na domácí Turzovku, která působí ve čtvrté nejvyšší soutěži. „Odehráli jsme dobré utkání, ve kterém jsme si vytvořili několik šancí. Ale ani ty stoprocentní jsme neproměnili,“ litoval kouč Nového Jičína. „Nakonec jsme v závěru zbytečně inkasovali,“ povzdechl si Štverka. Nový Jičín prohrál 0:1.

Ve svém druhém vystoupení čekal Novojičínské Martin, který loni bojoval po postup do druhé ligy. „Byl jsem rád, že jsme Martin dostali. Přece jenom s Frýdlantem, který se probojoval do finále, jsme se potkávali v soutěži. Martin byl silný na míči. My jsme měli opět spoustu šancí, dvakrát jsme trefili tyčku. Velkou tutovku měl Staněk. Bohužel, přáno nám nebylo,“ poznamenal Štverka. Nový Jičín prohrál 0:2 a skončil čtvrtý.

V sobotu hrají novojičínští fotbalisté s Pustou Polomí. Martina Štverku čeká bratrský souboj s Davidem, který Polom trénuje.