DIVIZE F

2. kolo:

RÝMAŘOV - NOVÝ JIČÍN 1:2 (1:1). Branky: 1. Šupák - 8. Smolarčík, 76. Hurta, ČK: 69. P. Kundrátek (R.), 175 diváků.

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Vstup do utkání nám vyšel na jedničku, ale pak jsme si bohužel po soupeřově standardce dali skoro vlastní gól. Po zbytek poločasu jsme byli lepší, mohlo to klidně skončit 4:1. Ve druhé půli se tlak ještě zvyšoval, ale soupeř nám utekl z brejku. Je to škoda, byli jsme celý zápas lepší.“