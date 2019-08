Branky: 31. a 70. Opata, 43. Fojtík - 8. Dawid, 75. Malcharek, 300 diváků.

Jaroslav Mlčoch (trenér Heřmanic): „Havířovu patřil začátek, nám zase konec prvního poločasu. Ve druhé půli to bylo dobré, ale z konce nás soupeř ždímal. Možná jsme se toho prvního letošního vítězství trochu báli, ale potřebovali jsme ho. Po první brance bylo vidět, že to z kluků spadlo. Tento výsledek je strašně důležitý.“

Miroslav Matušovič (trenér Havířova): „Do utkání jsme vstoupili dobře, dali jsme rychlý gól, ale vedení jsme nepojistili. Neodehráli jsme dobrý zápas, musíme se z toho poučit.“

NOVÝ JIČÍN - FRÝDLANT N. O. 0:1 (0:0).

Branka: 80. vlastní Blejchař, 155 diváků.

Alois Skácel (trenér N. Jičína): „Soupeř byl výborně sehraný a silný na míči. Náš výkon nebyl optimální, podepsala se na nás únava ze středečního pohárového utkání, kde se kluci vydali nadoraz. Musím je pochválit za to, jaký přístup proti Frýdlantu zvolili. Dřeli naplno, ale hodně jsme ztráceli míče a nestačilo to.“

Martin Šrámek (trenér Frýdlantu n. O.): „Domácí v týdnu odehráli těžké utkání v poháru, takže se proti nám spíš zaměřili na bránění. My tak měli převahu po celý zápas, ale více příležitostí jsme si vypracovali v prvním poločase. Pak už to bylo spíš takové dobývání.

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - SO BRUNTÁL 4:0 (3:0).

Branky: 10. (penalta) a 49. Výmola, 23. Michálek, 31. Vozák, 112 diváků.

Antonín Mura (trenér Bruntálu): „Vstup do zápasu jsme měli celkem dobrý, prvních pět minut bylo solidních, pak už to ale šlo z kopce. Jeden na jednoho v našem případě neexistovalo, byli jsme pomalejší a ve všem horší. Po zápase jsem se rozhodl na vlastní žádost skončit své působení na bruntálské lavičce.“

RÝMAŘOV - DĚTMAROVICE 3:0 (0:0).

Branky: 49. Němec, 62. J. Furik, 67. Navrátil z pok. kopu, ČK: 67. Škuta (D.), 165 diváků.

Milan Furik (trenér Rýmařova): „Začali jsme trošku vlažně, hned v úvodu chytil Kameník jasnou branku, ale po třiceti minutách jsme začali přebírat iniciativu, byli jsme hodně na míči. Ve druhém poločase jsme naštěstí dali brzo gól a to rozhodlo.“

Josef Jadrný (trenér Dětmarovic): „Dlouho jsme byli lepší, měli jsme několik velkých šancí, ale nedali je. Před přestávkou se nám zranil Hrtánek a museli jsme to celé přeskupit. Ve druhé půli jsme dostali tři branky a ještě červenou kartu, to už bylo těžké.“ (cha, sob)

KARVINÁ B - POLANKA N. O. 3:1 (3:1).

Branky: 31. Vlachovský, 36. Puchel, 38. Seriš - 43. Tížek, 100 diváků.

Čestmír Kročil (trenér Karviné B): „Na začátku to sice bylo vyrovnané, ale byli jsme trpělivější, dali jsme tři rychlé góly a to rozhodlo. Soupeř byl kvalitní, ale asi se nás i trochu bál.“

Radovan Řehulka (předseda, trenér a brankář Polanky): „Byl to těžký zápas, ale s trochou štěstí jsme na bod měli. Tři góly jsme soupeři připravili my, nebo je dal po našem nedůrazu, navíc jsme měli spoustu příležitostí, které jsme ale nedotáhli. Je to zklamání, ale divizi se učíme hrát a doufáme, že příště už vyhrajeme.”

TŘINEC B - BOHUMÍN 2:0 (2:0).

Branky: 40. Nieslanik, 43. Wojnar, 178 diváků.

Jindřich Dohnal (trenér Třince B): „Důležité jsou ty body, chtěli jsme potvrdit výhru z Bruntálu. První půle byla z naší strany lepší, ve druhé už se vyskytly chyby vzadu a Bohumín jsme pustili do čtyř vyložených šancí. Na nepřesnostech musíme zapracovat.“

Patrik Poštulka (vedoucí Bohumína): „Většinu první půle jsme hráli dobře, bohužel nám nevyšlo deset minut a dostali jsme dva góly. Ve druhém poločase jsme byli lepší, ale spálili jsme několik tutovek.“ (čin, sob)

FRENŠTÁT P. R. - SFC OPAVA B 4:2 (2:0).

Branky: 12., 37. a 91. (penalta) Klimpar, 65. Malý - 81. Ščudla, 88. Darmovzal, 289 diváků.

Artur Wojnarowský (trenér Frenštátu p. R.): „Předvedli jsme disciplinovaný a organizovaný výkon. Celý tým se zapojoval do bránění tak, jak jsme si řekli v pátek na tréninku. Tak, jak jsme hráli už část utkání proti Karviné, jsme tentokrát byli schopni hrát celý zápas až na nějaké mikromomenty, které ho neovlivnily.“

Lukáš Černín (trenér SFC Opava B): „Bylo to pro nás odlišné utkání než to předešlé. Soupeř byl důrazný, navíc jsme se prali s terénem, který nám moc neseděl. Po fotbalové stránce jsme byli lepší než domácí, ale ti dávali góly. Za stavu 0:3 jsme se dokázali vrátit do zápasu, bohužel vyrovnat se nám nepodařilo.“