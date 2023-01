„Pavel dostal nabídku z třetí ligy. Dostal svolení ve Frýdku se připravovat. Na konci ledna se rozhodne o jeho budoucnosti,“ řekl trenér Bílovce Jan Woznica. Vedle bývalého útočníka Nového Jičína a Frenštátu už není součástí bílovecké kabiny brankář Martin Sýkora. Ten se vrátil z hostování do Vratimova. „Více odchodů bychom řešit neměli,“ podotkl kouč.

Co se týká nových hráčů, tak z Nového Jičína dorazil Vojtěch Heiník. Z hostování v Kopřivnici se vrátil útočník Tomáš Socha. Působení v I. B třídě mu šlo k duhu. Během podzimní části nastřílel jednadvacet branek. „Tomáš už s námi i trénoval a jevil se velmi dobře. Věřím, že má na to, aby se probojoval do kádru pro jaro,“ uvedl Jan Woznica. Vedle tohoto fotbalisty se z hostování v Libhošti Jan Vavřík a Kamil Rozsypal z Heřmanic.

Bílovečtí usilovali o příchod Pavla Macíčka z Valašského Meziříčí, ten ale zatím nedopadl. Naopak na dobré cestě je angažování Tomáše Koschatzkého z Opavy. Dvaadvacetiletý odchovanec Slezského FC má dokonce na kontě i dva starty první lize. Bylo to za éry trenéra Radoslava Kováče. „Ještě pracujeme na příchodu zkušeného brankáře,“ nastínil šéf bílovecké lavičky. Závěrem pak řekl: „I kdyby nakonec Pavel Střelec odešel, tak náhradu za něj hledat nebudeme. V ofenzívě máme kvalitu.“