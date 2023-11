Slušnou divočinu nabídlo divizní derby ve Frenštátu. Domácí Beskyd hostil Bílovec. Diváci viděli celkem sedm branek. Tu vítěznou vstřelil v první minutě nastavení Nikola Zavadil. Hostující fotbalisté si odvezli nakonec domů tři body za vítězství 4:3.

Frenštát prohrál derby | Foto: Lubomír Mazoch

„Byla to divočina. Už v 8. minutě jsme prohrávali 0:2. Vstup do utkání jsme měli katastrofální,“ konstatoval dnes již bývalý trenér Frenštátu Roman Kučerňák. První gól padl už po osmdesáti vteřinách hry. Kollek našel Dostála a ten otevřel skóre. Vzápětí měl tutovku Limanovský, který běžel sám na gólmana. Gajdošík střílel o pár chvilek těsně vedle. To Melecký byl úspěšnější. Bílovec šel do dvougólového trháku. „Vstup do zápasu jsme měli z kategorie snů. Jenomže pak jsme byli zbytečně pasivní,“ štvalo bíloveckého kouče Jana Woznicu. Ve 28. minutě se Beskyd dostal do hry. Za ruku Podrazy byla na popud pomezního nařízena penalta, kterou Bzirský proměnil. „Za mě přísná penalta,“ doplnil trenér Bílovce. „Kontaktní gól nás nakopl. Podařilo se nám i vyrovnat a byli jsme rázem ve hře. Narostla nám křídla,“ pokračoval Kučerňák.

Bílovci se před poločasem zranil Koschatzký. V závěru první půle byl faulován Melecký a penaltu kopali i hosté. Tu Dostál proměnil.

„Čekali jsme, že Frenštát po přestávce nasadí Klimpara a bude se nás snažit dostat pod tlak,“ pokračoval v pozápasovém povídání Jan Woznica. „Změnili jsme rozestavení, přidali na agresivitě. Nakonec jsme za to byli odměněni vyrovnávací brankou,“ byl rád Kučerňák.

Když už to vypadalo, že dojde k dělbě bodů, tak si vzal slovo Nikola Zavadil. Syn slavného bývalého ligisty trefil v nastavění tři body. „Nikola byl v místech, kdy neměl být. Tomu ale prominu,“ usmíval se kouč Bílovce. „Tohle vítězství jsme potřebovali,“ dodal jedním dechem. „Bohužel další nepovedený zápas,“ povzdechl si Roman Kučerňák, který byl nakonec po utkání odvolán z funkce.

Frenštát pod Radhoštěm – Bílovec 3:4 (2:3)

Branky: 28. Bzirský (penalta), 38. Pyclík, 78. Zahaluk – 2. a 44. (penalta) Dostál, 8.Melecký, 90.+1. Zavadil. Rozhodčí: Krupa – Kaloč, Banot. ŽK: Macík – Melecký. Diváci: 172.

Frenštát: Hamza – Kalfas (46. Klimpar), Biedermann, Ševčík (88. Fendrich), Bednář – Macík (77. M. Bezloja), Opatřil, Bzirský, Strnad (77. Rek), Hrabec (68. Zahaluk) – Pyclík. Trenér: Roman Kučerňák.

Bílovec: Minařík – Kollek, Heiník, Krayzel, Podraza – Koschatzký (46. Zavadil), Gajdošík (77. Kunz), Dostál (90.+2. Tomášek) – Limanovský, Krömer (64. Jelen), Melecký (77. Mozol). Trenér: Jan Woznica.