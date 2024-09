„Na startu zápasu si oba týmy vytvořily spíše standardní situace, než že by měl někdo herně navrch,“ řekl trenér Nového Jičína Pavel Kunc. Po půlhodině hry Nový Jičín udeřil. Střelecky se posadil kapitán Nippert. „Následně jsme mohli naše vedení navýšit. Vypracovali jsme si dvě velké šance, bohužel se nám je nepodařilo proměnit,“ litoval trenér Nového Jičína. Do jedné se dostal Cacek. Tu z kategorie stoprocentních měl Onyechere, který udělal i kličku gólmanovi, jenomže ke smůle Novojičínských nakonec netrefil zařízení. V první minutě nastavení úvodního dějství vyšel Polomským brejk. Ten zakončil Rolný a do kabin se šlo za nerozhodného stavu. „Zlomovým okamžikem zápasu byly naše neproměněné šance. Místo toho, abychom odskočili, tak dostaneme gól do šatny. Soupeře tento moment postavil na nohy,“ podotkl Pavel Kunc.

Na začátku druhého dějství nejdříve domácí podržel brankář Hub, který vychytal samostatný únik soupeře. O pár chvilek později zahrála Pustá Polom pěknou akci a Palatický ji poslal do vedení. „Chtěli jsme alespoň vyrovnat. Cestu nám ale ztížilo zvláštní vyloučení Kolečeka, který nejdříve dostal žlutou kartu a po intervenci pomezního, mu dal hlavní červenou. I deseti jsme se snažili, několikrát zakončoval Magdon. Polom si to už ale v závěru pohlídala a navíc mohla z brejkových situací své vítězství potvrdit,“ zakončil Pavel Kunc.

Nový Jičín – Pustá Polom 1:2 (1:1)

Branky: 31. Nippert – 45.+1. Rolný, 58. Palatický. Rozhodčí: Petrásek – Řezníček, Brázdil. ŽK: Nippert – Kuděla. ČK: 70. Koleček. Diváci: 109.

Nový Jičín: Hub – Korytář, Nippert, Koleček, Klimeš – Cacek (61. Kocián), Křížek (80. M. Palla), Janovský (61. Bartoň), Onyechere (69. Vavřík) – Hazha – Magdon. Trenér: Pavel Kunc.