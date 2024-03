/FOTOGALERIE/ Jarní premiéra fotbalistům Bílovce pořádně zhořkla. Svěřenci trenéra Karla Semelky se nevyvarovali chyb, které jim zlomily vaz. Bílovec nakonec s Polankou prohrál 1:4.

Bílovec na domácím trávníku prohrál s Polankou. | Foto: ŠSK Bílovec

„Nezachytili jsme vstup do utkání. V prvním poločase nám soupeř chodil hodně po naší pravé straně. Brzy jsme inkasovali,“ poznamenal domácí trenér Karel Semelka. V 7. minutě šel z boku sám na Minaříka Musila a otevřel skóre. V 11. minutě bylo vyrovnáno. Bílovec kopal roh, Kunz sklepl balon pro Dostála a ten míč zakroutil do brány – 1:1. „Poté se hra vyrovnala. Nevypadalo to špatně, branku se nám ale vstřelit nepodařilo,“ řekl ještě ke druhému dějství bílovecký stratég.

„Řekli jsme si, že ve druhém poločase budeme více aktivní, bohužel to se nestalo. Iniciativu jsme přenechali soupeři,“ mrzelo Karla Semelku. „Po další hrubé chybě jsme ztratili balon. A soupeř skoro z poloviny hřiště přehodil brankáře,“ kroutil hlavou trenér Bílovce. Mezi střelce se zapsal někdejší záložník ligové Karviné Ciku. Bílovec se snažil postavit na nohy. Velkou šanci měl Kunz, který běžel sám na gólmana, ovšem ten ho vychytal. „Nakonec jsme inkasovali. Nepohlídali jsme si standardní situaci z boku a bylo to 1:3. V té chvíli bylo rozhodnuto, inkasovali jsme poté ještě jednou. Zklamání je velké. Rozhodly naše chyby. Těch se musíme propříště vyvarovat,“ zakončil Karel Semelka.

Bílovec – Polanka 1:4 (1:1)

Branky: 11. Dostál – 7. Musila, 51. Ciku, 84. Hluchý, 90.+1. Hon. Rozhodčí: Vlk – Vychodil, Tvardek. ŽK: Tomášek, Zavadil – Ciku. Diváci: 350.

Bílovec: Minařík – Podraza, Heiník, Tomášek, Dluhoš – Melecký, Krayzel (81. Jelen), Koschatzký (72. Krömer), Zavadil (63. Gajdošík) – Dostál – Kunz (81. Kollek). Trenér: Karel Semelka.