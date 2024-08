Až na sedmý pokus to vyšlo. Fotbalisté z Petřvaldu na Moravě v souboji divizních nováčků dokázali obrat Pustou Polom, a to dokonce na jejím hřiště. Ukončili tak šesti zápasové čekání na výhru s tímto rivalem. Svěřenci trenéra Jiřího Halamíčka si odvezli tři body po výsledku 3:2.

„Začátek utkání jsme přitom neměli vůbec dobrý. Totálně jsme ho prospali a domácí celek si vytvořil tři velké šance,“ přiznal trenér Pávů Jiří Halamíček. Hosté dvakrát vykopávali balón z brankové čáry. Nejdříve Dresler, po něm také Švec. Velké tutovky Polomských měli Frank s Rolným. Ve 27. minutě vyšel Petřvaldu brejk. Kovařík hezky uvolnil Dujsíka a ten nedal Muczkovi šanci – 0:1. „Důležitá branka. Začali jsme se zvedat. Měli jsme i další možnosti,“ podotkl hostující stratég.

Vstup do druhého poločasu přinesl branku Vengřinka. „Musím přiznat, že šlo o šťastnou branku. Pro nás ale velmi důležitou,“ vydechl si Jiří Halamíček. O dvě minuty později se Polom vrátila do hry. Rolný si narazil s Duškem, vnikl do vápna, kde byl faulován. Nařízenou penaltu sám faulovaný proměnil. Radost domácích neměla dlouhého trvání. Na druhé straně byl ve vápně faulován Vengřinkem a Kovařík z penalty dával na 1:3. Domácí už jen v nastavení korigovali na konečných 2:3. „Jsem rád, že jsme hned v úvodním kole vyhráli. Kluci podali velmi dobrý výkon,“ byl spokojený Jiří Halamíček.

„Měli jsme šance, ty se nám proměnit nepodařilo. Soupeř dokázal své možnosti dát a zaslouženě vyhrál. My musíme zapracovat na defenzivě. Na můj vkus dostáváme moc gólů,“ řekl k utkání trenér Pusté Polomi David Štverka.

Pustá Polom – Petřvald na Moravě 2:3 (0:1)

Branky: 49. Rolný (penalta), 94. Palatický – 27. Dujsík, 47. Vengřinek, 60. Kovařík (penalta). Rozhodčí: Broskevič – Macrineanu, Láryš. ŽK: Pavlík, Jesch – Chmiel, Dujsík, Celba, R. Huvar. Diváci: 120.

Pustá Polom: Muczka – Pavlík, Kuděla (40. Drozd), Potůček – Dluhoš (70. Hrabina), Berger, Jesch (70. Kludka), Dušek (74. Dvořáček) – Rolný, Frank (74. Novák), Palatický. Trenér: David Štverka.

Petřvald na Moravě: Chmiel – Burgo, Dresler, Švec, Kalfas – Dujsík (72. Buryan), Vengřinek (86. R. Huvar), Opatřil, Puchel (65. Barkov) – Celba (86. Pohorelli), Kovařík. Trenér: Jiří Halamíček.