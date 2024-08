Fotbal v Rýmařově nenudil. Hned v úvodu dal o sobě vědět Patrik Kundrátek, jehož pokus jen těsně minul bránu. Na druhé straně pálil z otočky levačkou Onyechere a gólman Pitron se pořádně zapotil. V 19. minutě byla k vidění první branka. Lukáš Kundrátek uvolnil z pravé strany nabíhajícího Navrátila a ten se levačkou nemýlil – 1:0. Po půlhodině hry mohlo být vyrovnáno. Bohužel pro hosty, trefil Kocián jen boční síť. Na druhé straně Hub vychytal Marka.

Na začátku druhé půle se vytáhl ve dvou případech gólman Hub, který zneškodnil dvě šance Navrátila. Po hodině hry utekl domácí obraně Cacek, jenomže ztroskotal na gólmanu Pitronovi. V 66. minutě přišel centr Jiřího Furika a Němec hlavou dával na 2:0. Jedenáct minut před koncem si po akci Tihelky dal vlastní gól Cacek.

„Pro nás jde o krutý výsledek,“ přiznal trenér Nového Jičína Pavel Kunc. „Po prvních dvaceti minutách udeřili domácí z první střely, kdy trefili bránu. My jsme mohli ještě do poločasu vyrovnat, když se po samostatném úniku dostal ke střele Kocián, ovšem netrefil bránu,“ rozebíral zápas novojičínský kouč. „Po přestávce jsme se dál pokoušeli o srovnání skóre. Do šancí jsme se dostávali. Bohužel se nám je nedařilo gólově realizovat. Domácí byli také nebezpeční. V této pasáži zápasu jsme měli kopat minimálně jednu penaltu. Rýmařov následně odskočil do dvougólového trháku,“ pokračoval Pavel Kunc a dodal: „Zkusili jsme do toho ještě šlápnout, ovšem dorazili jsme vlastní brankou. V zápase se prostřídali všichni naši útoční hráči. Bohužel gól nám tam nespadl, rozhodla domácí produktivita.

SK Jiskra Rýmařov – FK Nový Jičín 3:0 (1:0)

Branky: 19. Navrátil, 66. Němec, 79. Cacek (vlastní). Rozhodčí: Láryš – Macrineanu, Ondráček. ŽK: Hleba – Kocián, Magdon. Diváků: 150.

Jiskra Rýmařov: Pitron – P. Kundrátek, Kolísek, Hleba, D. Furik (76. Zapletal) – L. Kundrátek (72. Tihelka), J. Furik – Navrátil, M. Furik, Kocúr (86. Pospíšil) – Marek (46. Němec). Trenér: Milan Furik.

Nový Jičín: Hub – Málek (68. M. Palla), Nippert, Koleček, Klimeš – Kocián (57. Cacek), Křížek (68. Bartoň), Janovský (68. Korytář), Onyechere (61. Vavřík) – Hazha – Magdon. Trenér: Pavel Kunc.