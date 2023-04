/FOTOGALERIE/ Bílovečtí fotbalisté se nemohou v jarní části chytit. V nedělním duelu proti Rýmařovu si vytvořili nespočet šancí. V brance Jiskry ale stal skvělý gólman Kameník, který pochytal i nemožné. Jeden z velkých favoritů soutěže nakonec prohrál 2:3.

Bílovec - Rýmařov 2:3 | Foto: Tomáš Furik

„Zápas se mi hodnotí složitě. Hráli jsme dobře ale nemáme body. Zklamání je velké. Šancí jsme měli nespočet. Samotný Limanovský měl snad šest gólovek. Rýmařov ale držel skvělý gólman,“ přiznal bílovecký kouč Jan Woznica. Jeho tým začal výborně. Už ve 2. minutě se na levé straně uvolnil Jelen, poslal centr do vápna a Limanovský otevřel skóre. „Začátek jsme měli dobrý. Rýmařov jsme dostali pod tlak. Dali jsme rychlý gól a mohli přidat druhý. Bohužel Limanovský se svou šancí nenaložil dobře,“ litoval domácí stratég. Ve 22. minutě se na druhé straně opřel do míče zhruba z pětadvaceti metrů Michal Furik a Minařík byl bez šance – 1:1. „Gólu přecházela naše zbytečná ztráta. Musím uznat, že Furik to nádherně trefil. My jsme ale měli dál navrch a dostávali jsme se do šancí. Bohužel v závěru prvního poločasu jsme podcenili situaci a soupeř dal druhou branku,“ pokračoval Jan Woznica.

Do druhého poločasu šel Bílovec s jasným cílem, a to výsledek otočit. „V kabině jsme si řekli, že musíme být trpěliví, že góly přijdou. V době našeho největšího tlaku jsme nezvládli útočnou standardku a soupeř šel do brejku, který využil ve třetí gól,“ posteskl si domácí kouč. Bílovec poté vrhl všechny síly do útoku. V poslední minutě snížil a mohl i vyrovnat. „V nastavení měl gól na hlavě brankář Minařík. Třetí branku jsme ale nedali. Zklamání bylo velké. Kluci ale nemají hlavy dole, po zápase na nich bylo vidět odhodlání. Věřím, že náš další zápas už bude úspěšný,“ zakončil Jan Woznica.

FC Bílovec – SK Jiskra Rýmařov 2:3 (1:2)

Branky: 2. a 90. Limanovský – 22. M. Furik, 45. Dostál, 58. Čikl. Rozhodčí: Broskevič – Písečný, Janeček. ŽK: Tomášek, Koschatzký, Raszyk, O. Pavlík, Seidler – Dostál, D. Furik, Kameník, Navrátil, K. Kocúr. Diváků: 360.

Bílovec: Minařík – Tomášek (46. Mozol), Heiník, Dresler – Dluhoš (65. Pavlík), Raszyk (65. Gajdošík), Krayzel, Koschatzký – Limanovský, Seidler, Jelen (72. Mikuš). Trenér: Jan Woznica.

Jiskra Rýmařov: Kameník – D. Furik (77. J. Kocúr), Kneifel, K. Kocúr, Hleba – M. Furik (37. Palys), Konečný, Dostál, Kršek (66. Křepelka) – Navrátil, Čikl. Trenér: Milan Furik.