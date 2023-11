„Na zápas jsme se poctivě připravovali. Věřil jsem, že budeme úspěšní,“ podotkl kouč Beskydu Roman Bartoš. Hlubina je po Opavě nejlepším týmem v divizi. Měli jsme k ní respekt,“ dodal jedním dechem. V zápase hraném na velmi těžkém terénu byl první gól v k vidění už po třinácti minutách hry. Po souboji v rohu na levé straně přišel centr Macíka. Míč skočil ve vápně na zem a Pavel Klimpar ho hlavou uklidil do brány – 1:0. „Hráli jsme dobře do defenzivy. Hlubinu jsme prakticky ze hry až na jeden moment nepustili do žádné šance. Hrozila pouze ze standardních situací,“ podotkl frenštátský stratég.

Po hodině hry předvedli domácí rychlých brejk po levé straně. Klimpar zatáhl míč, z běhu odcentroval a Pyclík střelou z voleje zvyšoval na 2:0. „Hezká akce. Měli jsme poté ještě jeden brejk, ten jsme ale nedotáhli,“ mrzelo Romana Bartoše. Frenštát favorita dál držel na uzdě a cenné vítězství uhájil. „Kluci odvedli dobrý výkon. Musíme pochválil Pavla Klimpara. Hrál skvěle, a to i směrem dozadu. Je vidět, že pokud je zdravotně v pořádku, je pro nás velmi platný,“ řekl trenér na adresu největší hvězdy Beskydu.

Frenštát nyní čeká zápas v Řepištích. „Utkání o šest bodů. Pokud ho zvládneme, budeme v tabulce nahoru, to je náš cíl,“ zakončil Roman Bartoš, který jako trenér ze dvou utkání vytěžil čtyři body. „Ještě musíme zvládnout Řepiště, pokud se nám to podaří, spokojenost bude velká,“ dodal. Zda povede Beskyd i na jaře, neví. „Neřeším to. Domluva byla na poslední tři zápasy podzimu, co bude dál, uvidíme,“ zakončil mladý kouč.

Frenštát – Hlubina 2:0 (1:0)

Branky: 13. Klimpar, 63. Pyclík. Rozhodčí: Svoboda – Poláček, Kostelník. ŽK: Strnad, Kalfas, Macura – Schmutz. Diváci: 226.

Frenštát: Málek – Bednář, Macík, Ševčík, Biedermann (78. Rek) – Opatřil, Kalfas (89. Martynek), Hrabec (66. Zahaluk) – Pyclík, Klimpar (89. Fendrich), Strnad (66. Macura). Trenér: Roman Bartoš.