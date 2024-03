/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ani ve druhém jarním zápase fotbalisté Bílovce nebodovali. Tentokrát je čekal soupeř nadmíru těžký, a to béčko druholigové Opavy. Slezský FC nasadil na hřišti ve Velkých Hošticích do hry i několik hráčů z prvního týmu a vyhrál 2:1.

SFC Opava B - Bílovec 2:1 | Video: Petr Widenka

„První poločas byl v našem podání hrůza, děs, tragédie,“ zlobil se trenér Bílovce Karel Semelka. „Nedostupovali jsme hráče, všude jsme byli pozdě. Nedokázali jsme se vyrovnat s vysokým pressingem soupeře, a to se projevilo do poločasového výsledku,“ dodal kouč. „Bílovec má vysoké hráče, je dobře organizovaný a věděli jsme, že u nás bude více bránit,“ charakterizoval soupeře domácí kouč.

Opava na hoštickém trávníku měla slušný první poločas. Kromě dvou gólů také Sochor trefil břevno a Ligáč tyčku. První branku vstřelila opavská rezerva ve 39. minutě. Haitl našel přetaženým centrem Kadlece a ten celou akcí zavíral na zadní tyči – 1:0. V poslední minutě úvodního dějství zatáhl Kadlec balon, našel Sochora a ten střelou o břevno zvýšil na 2:0.

Frenštát srazily individuální chyby. Měli jsme bodovat, řekl trenér Beskydu

„V kabině jsme si k prvnímu poločasu něco vysvětlili. Řekli jsme si, že musí přidat na agresivitě a zrychlit. To se nám podařilo. Obra hry se zlepšil,“ hledal pozitiva Karel Semelka. Po hodině hry se dostal po lajně k opavské brance Gajdošík, potáhl si míč do středu a levačkou překonala gólmana Haferu. „Více jsme už ale nestihli. Opava si výsledek pohlídala. Když to shrnu. První poločas byl hrozný, druhý podstatně lepší,“ zakončil bílovecký stratég.

Ve druhém poločase Opavští prostřídali sestavu. „Museli jsme udělat i vynucené změny. Soupeř snížil, více jsme mu ale nedovolili. Výsledek jsme si pohlídali. Za tři body jsme rádi,“ podotkl Zdeněk Partyš.

Slezský FC Opava B – Bílovec 2:1 (2:0)

Branky: 39. Kadlec, 45. Sochor – 61. Gajdošík. Rozhodčí: Ganaj – Kaloč, Písečný. ŽK: Haitl, Wehowský, Kadlec – Koschatzký. Diváci: 200.

Opava B: Hafera – Wehowský, Pejša (60. Kaizar, 84. Ščudla), Helebrand, Celta – Kadlec, Chládek (36. Rataj), Šrek (46. Kim), Sochor (60. Jaroszek) – Haitl, Ligáč. Trenéři: Zdeněk Partyš, Zbyněk Pospěch.

Bílovec: Minařík – Kollek, Tomášek (46. Mozol), Heiník, Podraza – Zavadil, Koschatzký (71. Kunz), Krayzel, Gajdošík (63. Melecký) – Dostál – Kröhmer (87. Jelen). Trenér: Karel Semelka.