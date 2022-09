„Máme za sebou další kruté utkání,“ začal se zápasovým ohlédnutím kapitán Beskydu Pavel Klimpar. Jeho tým nabral v prvním poločase dvougólové manko. „Do druhého poločasu jsme šli s tím, že na soupeře vletíme. To se nám taky podařilo,“ pokračoval hostující útočník. Gól naděje vstřelil Bednář. O pár chvilek později mohl vyrovnat Pokorný, který si navedl balon balon a dobře vystřelil. Ke smůle hostů ale jeho pokus zastavilo břevno. „Domácí vzápětí dali třetí gól. My jsme potom přestali hrát. Jen jsme nakopávali balony, což nám není vlastní,“ štvalo Pavla Klimpara.

Beskyd se v úvodních kolech herně i výsledkově trápí. „Stále se hledáme. V zápasech máme dobré momenty, ale pak přijdou ty horší. Propadáme v obraně, nejsme důrazní, ztrácíme lehce míče. Trvá to sedm kol, a to je moc. Musíme to trápení zastavit,“ zdůraznil Pavel Klimpar.

Bohumín – Frenštát pod Radhoštěm 4:1 (2:0)

Branky: 13., 44. a 82. Padych, 69. Bloksch – 60. Bednář. Rozhodčí: Jurajda – Mankovecký, Potiorek. ŽK: Halaška, Padych - Nevola, Opatřil, Pyclík. Diváci: 153.

Frenštát: Málek – Pokorný, Bányácski, Bednář, Kiss Farkas – Nevola (25. Pyclík), Opatřil, Buchlovský, Bartoš (57. Dudek), Halda (81. Sobota) – Klimpar. Trenér: Radek Malina.