Nový kouč novojičínských fotbalistů Martin Štverka staví tým pro jarní část divize. Návrat hlásí útočník Jan Smolarčík, který kopal v Libhošti a také ofenzivně laděný záložník Marek Staněk, jenž naposledy oblékal dres Jeseníku nad Odrou. Další dva až tři hráče má trenér v hledáčku.

Fotbalisté Nového Jičína znají soupeře v přípravě | Foto: Pavel Netolička

„S Honzou Smolarčíkem i Márou Staňkem jsme prakticky domluveni. Oba se vrací do známého prostředí a měli by zvednout sílu naši ofenzivy,“ podotkl trenér Nového Jičína Martin Štverka. Těmito dvěma jmény ale změny nekončí. „Pracujeme ještě na příchodu dvou až tří hráčů. Konkrétní ale být ještě nechci,“ poznamenal novojičínský stratég. Naopak z podzimní soupisky vypadl Patrik Ságner, který se vrátil do třetiligového Frýdku – Místku. „Počítat nemůžeme ještě s brankářem Žídkem. Má zdravotní problémy a zřejmě bude muset celé jaro vynechat. Jinak se všemi ostatními normálně pro jaro počítáme,“ řekl šéf novojičínské lavičky.