Zkoušení fotbalisté ve Frenštátě zaujali. Podle slov trenéra Artura Wojnarovského by měli zůstat. Jeho tým v generálce porazil Přerov 4:1, když v poločase ještě prohrával. O góly se postarali Klimpar, Žák a Ryc, jeden si dal soupeř vlastní.

Frenštát porazil Přerov | Foto: Externista

„Vyšel nám výborně druhý poločas. Udělali jsme šest změn v sestavě a to pomohlo,“ pochvaloval si trenér Beskydu Artur Wojnarovský. „Se hrou hlavě ve druhé půli jsem spokojený, tak nějak by to mělo vypadat. Hlavně jsme začali proměňovat šance. Tím, že máme v kádru docela dost hráčů, zvedla konkurence a kluci více makali,“ podotkl trenér.