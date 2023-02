„Výsledek je lepší, než předvedená hra. To, co kluci na hřišti předvedli, hlavně v prvním poločase, mne vůbec nepotěšilo,“ přiznal po utkání trenér Bílovce Jan Woznica. „Hrál proti nám kvalitní soupeř, nicméně pokazili jsme strašně moc přihrávek. Z naší strany to bylo i místy zbrklé,“ přiznal domácí stratég.

Po přestávce šla hra Bílovce nahoru. „Zlepšili jsme se. Ale stále máme na čem pracovat,“ dodal.

Frenštát remizoval s Valachy a vyhlíží posily

Co se týká změn v kádru, tak o místo v týmu bojuje Kamil Rozsypal, který v podzimní části hostoval v Heřmanicích. „Nejeví se špatně, uvidíme, co přinesou další dny přípravy. To platí i o Mikušovi, kterého chce Frenštát. Co se týká příchodů, tak čekáme, co objeví. Každopádně by se muselo jednat o hráče, který bude lepší, než naši stávající,“ uzavřel Jan Woznica.

V sobotu čeká na Bílovec přípravný duel s třetiligovými Vítkovicemi.

Bílovec – Nové Sady 4:2

Branky Bílovce: Pěla 2, Gajdošík, Rozsypal.

Bílovec, I. poločas: Minařík – Mikuš, Heiník, Krayzel – Dluhoš, Raszyk, Dostál, Pavlík – Limanovský, Mozol, M. Socha. II. poločas: Padušák – Tomášek, Heiník, Dresler – Koschatzký, Dostál (60. Rozsypal), Mozol, Duhoš – Limanovský, Pěla. Trenér: Jan Woznica.