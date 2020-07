„Výkon v prvním poločase z naší strany připomínal katastrofu. Někteří hráči, jako by na hřišti vůbec nebyli,“ štvalo kouče novojičínských fotbalistů. Přerov šel do vedení 2:0.

„O přestávce jsem byl nucen zvýšit hlas. I když jsme brzy dostali gól na 3:0, šla naše hra nahoru. Více jsme běhali, dostala se do ní základní věc, a to zápal. Nakonec jsme sahali i po vyrovnání,“ pokračoval v hodnocení Petr Blejchař. „Utkání ukázalo, s kým se může počítat do základní sestavy a s kým ne. Každopádně výkon z prvního poločasu byl pro mě velkým zklamáním,“ dodal.

V pátek má Nový Jičín další prověrku, a to v Opavě s místní ligovou devatenáctkou.

Přerov – Nový Jičín 3:2 (2:0)

Branky Nového Jičína: Magdon, Vokoun.

Nový Jičín: Hub (46. Morys) – D. Palla, Blejchař, Nippert, Hutnik – Mrkvička – M. Palla (50. Málek), Magdon, Vokoun, Hurta (46. Janovský) – Gomola. Trenér: Petr Blejchař.