Trenér Frenštátu Roman Kučerňák vyhlíží posily

Jakubčovice loví Zagola, Pražák na zkoušce v Novém Jičíně

Co se týká hráčského kádru, tak zatím se evidují jenom odchody. Do Rakouska míří kanonýr Pavel Klimpar, s béčkem ostravského Baníku se připravuje Patrik Halda. „Uvidíme, co Oliver Walder, který v podzimní části nastupoval za Hrachovec,“ poznamenal Roman Kučerňák.

Nyní čeká na Beskyd soustředění ve Frýdlantu. To je na programu od čtvrtku do neděle. „Bude hlavně o nabíraní fyzické kondice. V úterý pak prvním zápasem odstartujeme zimní turnaj v Novém Jičíně,“ řekl závěrem Roman Kučerňák. Úvodním soupeřem Beskydu bude Frýdlantem.