Malá rekonstrukce zázemí již proběhla. Vylepšené byly šatny, vyměněná okna, opraveny podhledy po střechou. „Alespoň něco málo se nám povedlo,“ říká klubový šéf a bývalý futsalový reprezentant Ivo Maruchnič.

„Už v roce 2016 jsme chtěli jít do větší akce. Město hledalo pozemek pro výstavbu haly. TJ mělo jeden vedle našeho hřiště, s tím, že bychom se nějak s TJ domluvili, postavila by se hala a s tím by se dalo do pořádku i naše zázemí. Nakonec se tak nestalo, hala se nestavěla. Je to škoda. Když pominu aquapark a krytý bazén, tak o sportoviště se město nestará. Pak dochází k situacím, že ty chátrají a dopadnou jako můstky nebo zimní stadión, který se nakonec musel zbourat a místo něj nakonec postavil nový,“ pokračuje Maruchnič.

Další šance pro fotbal přišla v nedávné době. Vedle fotbalového hřiště je pás pozemku, který mohl sloužit jako parkoviště. „Chtěli jsme na jeho části vybudovat zázemí pro fotbal. V první etapě by šlo o přízemní budovu, která by sloužila jako šatny a občerstvení. V další fázi by se mohlo postavit druhé patro. Máme i návrh, jak by to mohlo vypadat, který nám vyhotovil pan architekt Kahánek,“ přibližuje klubový boss.

„V plánu bylo, že by se projekt s realizoval z dotačního programu za třiceti procentní účasti města. Bohužel jednání zastavil koronavirus. Snažili jsme se písemně oslovit zastupitele, jenomže podporu zatím nemáme. Někteří se ani nevyjádřili,“ povzdechl si Maruchnič. „Šance ale stále žije,“ věří.

SPORTOVNÍ STRÁNKA

Fotbalový klub, který disponuje devíti mládežnickými výběry, jedním týmem dospělých a družstvem veteránu je zatím bez tréninkového procesu. „Čekali jsme, že začneme trénovat a květnu odehrajeme nějaké přípravné zápasy. Jsme domluveni s okolními týmy jako Frýdlant, Hranice či Valmez. Ale zatím není nic povoleno,“ poznamenal Ivo Maruhnič. Nová akvizice, navrátilec z ostravského Baníku a syn někdejší futsalové hvězdy Karla Žídka Patrik, tak na ostrou domácí premiéru stále čeká.