Doslova velká fotbalová divočina byla k vidění v Bílovci. Domácí fotbalisté šli rychle do tříbrankového vedení. Jenomže vyhráno zdaleka neměli. Utkání se změnilo ve velkou přestřelku, šťastnější byl nakonec domácí nováček, který vyhrál 5:4.

Bílovec doma vyhrál | Foto: Luboš Mazoch

„Byla to divočina, je třeba ale říci, že jsme to byli my, kdo vrátil soupeře do hry,“ řekl na úvod trenér Bílovce Peter Šloff. „Vedli jsme 3:0, vypadalo to, že máme utkání pod kontrolou. Jenomže jsme si vybrali slabou desetiminutovku, ve které hosté náš výpadek potrestali,“ štvalo bíloveckého trenéra.