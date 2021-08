„Diváci si na nudu stěžovat nemohli, ale byly to nervy. Pro nás se šťastným koncem,“ vydechl si trenér Bílovce Peter Šloff. Bílovec šel do vedení, Havířov vyrovnával dvě minuty před poločasem. „K vyrovnání dopomohla hostům chyba našeho brankáře,“ doplnil trenér.

Po přestávce šel Havířov do dvougólového trháku. „Nevypadalo to s námi dobře, ale na klucích bylo vidět, že chtějí s výsledkem ještě něco udělat. Nezabalili to. Začali jsme soupeře přehrávat, měli jsme fyzicky navrch,“ pokračoval v hodnocení utkání Peter Šloff. Pět minut před koncem Marek Socha vyrovnal a o tři minuty později tentýž hráč nasměroval domácí ke třem bodům. „Pro nás výborný výsledek. Kluky musím pochválit, vítězství těší o to více, že Havířov je kvalitním týmem,“ zakončil bílovecký stratég.

Bílovec – Havířov 4:3 (1:1)

Branky: 25. a 78. Střelec, 85. a 88. M. Socha – 43. Podešva, 56. a 68. Bajzath. Rozhodčí: Šimeček – Šafrán, Macrineanu. ŽK: M. Socha, T. Socha – Förster, Chlopek, Malcharek, Wojnar, Bajzath, Diváci: 160.

Bílovec: Padušák – Dresler (46. Dluhoš), Dybal, Krayzel – Cverna (67. Tomášek), Černín – Limanovský, Dostál (46. Pavlík), Mozol (63. T. Socha) – M. Socha, Střelec. Trenér: Peter Šloff.