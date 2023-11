/FOTOGALERIE/ Bílovečtí fotbalisté potvrdili vítězství z Frenštátu. Na domácím trávníku si poradili s Valašským Meziříčím. V utkání si vytvořili několik šancí, proměnili dvě a nepříjemného soupeře porazili 2:0.

Bílovec - Valašské Meziříčí 2:0 | Foto: Pavel Hrdlička

„Konečně se nám podařilo potvrdit vítězství z venku,“ pochvaloval si trenér Bílovce Jan Woznica. Domácí celek měl výborný vstup do zápasu. „Během úvodních dvanácti minut jsme si vytvořili čtyři čisté šance. Bohužel se nám ani jednu nepodařilo proměnit,“ pokračoval šéf domácí lavičky. Do jedné velké se dostal Mozol, který zhruba z třiceti metrů přehazoval brankáře Pobořila. Balón skončil na brankové konstrukci. Po půlhodině hry se zranil domácí Zavadil a do hry šel Melecký. Jeho chvíle přišly ve 39. minutě, kdy se nadechl k čtyřiceti metrovém sólu, parádně vystřelil a trefil tyč. Balón se odrazil k Limanovskému a ten ho uklidil do sítě – 1:0.

Zlatý bod, řekl po bitvě v Havířově nový kouč Beskydu Roman Bartoš

Ve druhém poločase byli domácí nadále aktivnější. „Valašské Meziříčí má kredit za to, že chtělo hrát fotbal a nesoustředilo se pouze na obranu,“ smekl před soupeřem Jan Woznica a pokračoval: „Nadále jsme měli více ze hry. Soupeř se dostal k jediné nebezpečné hlavičce.“ Minutu před koncem přidali domácí druhou branku. Podraza vysunul Krömera a ten střelou pod břevno upravil na konečných 2:0. „S výkonem kluků jsem spokojen. Škoda jen, že jsme druhou branku nepřidali dříve. Soupeř byl tak do poslední minuty ve hře,“ zakončil Jan Woznica.

Bílovec – Valašské Meziříčí 2:0 (1:0)

Branky: 39. Limanovský, 89. Krömer. Rozhodčí: Trigas – Banot, Broskevič. ŽK: Podraza, Limanovský, Jelen – Němec, Hrdlička, Kuběna. ČK: Němec. Diváci: 128.

Bílovec: Minařík – Kollek, Heiník, Krayzel, Podraza – Dostál (78. Tomášek), Mozol, Zavadil (34. Melecký) – Limanovský, Jelen (66. Krömer), Gajdošík (66. Dluhoš). Trenér: Jan Woznica.