Cenné tři body ukořistili fotbalisté Frenštátu v Šumperku. Svěřenci trenéra Romana Bartoše se opět prezentovali týmovým výkonem. Pomohl jim gól do šatny, nakonec si z horkého šumperského trávníku odvezli tři body za vítězství 2:0.

Frenštát vyhrál v Šumperku | Foto: Lubomír Mazoch

„Čekal nás soupeř, který na podzim předváděl velmi dobré výkony. Vstup do jarní části mu nevychází. Chtěli jsme využít jeho špatného rozpoložení. To se nám povedlo,“ pochvaloval si trenér Beskydu Roman Bartoš. „Zápas měl dobrou úroveň, hrálo se v tempu. Kluci to ale poctivě odpracovali. Těžili jsme z týmového výkonu,“ zdůraznil hostující stratég.

Frenštát hrál zodpovědně v defenzivě. „Do žádných velkých šancí jsme domácí nepouštěli. Jediné nebezpečí bylo ze standardních situací,“ pokračoval Roman Bartoš.

Ve druhé minutě nastavení první půle Frenštát udeřil. Do vápna domácích putoval střílený centr a Antl usměrnil balon za záda vlastního gólmana. „Tahle branka nám pomohla. Šumperk byl ve druhém poločase v křeči. My jsme hráli na brejky, měli jsme i šance,“ poznamenal Roman Bartoš. Tři minuty před koncem se do skákavého míče opřel levačkou Halda a pečetil frenštátské vítězství. „Pro nás cenné tři body. Nyní se musíme dobře připravit na utkání s Polankou,“ zakončil kouč Beskydu.

Šumperk – Frenštát pod Radhoštěm 0:2 (0:1)

Branky: 45.+2. Antl (vlastní), 87. Halda. Rozhodčí: Pavlas – Slabý, Nejezchleb. ŽK: Šidlík, Strnad, Antl – Chmiel, Pyclík, Kalfas. Diváci: 180.

Frenštát: Chmiel – Kalfas, Macík, Ševčík, Halda – Střelec, Opatřil, Macura (40. Montag, 88. Biedermann), Pyclík, Hrabec (68. Rek) – Strnad. Trenér: Roman Bartoš.