„Velká spokojenost, a to i vzhledem k tomu, jaké problémy máme. Máme čtyři zraněné hráče a čtyři nemocné. Dokonce jsme chtěli utkání odložit,“ řekl trenér Bílovce Peter Šloff. „Na lavičce jsme měli čtyři dorostence. A to jsme ještě narychlo udělali Petra Latku z Opavy, který šel hned do základní sestavy,“ pokračoval kouč.