Spousta zahozených šancí zlomila bíloveckým fotbalistům vaz. Domácí celek proti Krnovu dominoval. Hostující gólman Řeháček ale opět čaroval a když Kofole vyšly dva brejky, bylo vymalováno. Bílovec překvapivě prohrál 0:2.

Jan Woznica byl hodně zklamaný | Foto: SŠK Bílovec

„Tyto zápasy nám vůbec nesedí. Soupeř se zatáhl v osmi lidech do bloku a my jsme museli dobývat. I tak jsme měli ale zápas zvládnout. Vytvořili jsme si nespočet jasných šancí. Už v prvním poločase mohlo být rozhodnuto,“ podotkl trenér Bílovce Jan Woznica. „Z osmadevadesáti procent šlo o zápas na jednu bránu,“ pokračoval. V první půli zazdil gólovku Géryk, který stejně jako Gajdošík trefil brankáře Řeháčka. Osamocený na hostujícího brankáře běžel Zavadil, krnovského čaroděje ovšem trefil pouze do obličeje. „A když už gólmana překonali, tak trefíme hráče na brankové čáře,“ kroutil hlavou Jan Woznica. Krnov se dostal do jedné nebezpečné situace. Tu ale vyřešil brankář Padušák, kdy vzal balon Váňovi z nohy.

Petřvald se protrápil k výhře. Jakubčovický Ďurica králem paličů

Po přestávce se obraz hry nezměnil. „Už jsme nebyli tolik odvážní, ovšem i tak jsme ale dostali do několika situací, které mohly skončit brankou,“ zdůraznil Jan Woznica. V 62. minutě vyhrál na druhé straně hlavičkový souboj Sklenařík, který prodloužil míč na Váňu a ten překonal Padušáka – 0:1. „Šlo o naši jedinou chybu, kterou Krnov dokázal potrestat,“ posteskl si kouč Bílovce. Domácí dal pokračovali v zahazovaní gólovek. Ty největší měli Limanovský s Gajdošíkem. „V závěru jsme hráli s třemi obránci, bohužel branku vstřelil pouze Krnov. Porážka bolí. Klukům ale nemohu nic vytknout, makali do posledních vteřin. Nakonec mi jich bylo i líto,“ zakončil Jan Woznica.

Bílovec – Krnov 0:2 (0:0)

Branky: 62. Váňa, 89. Říha. Rozhodčí: Krupa – Mankovecký, Písečný. ŽK: Podraza, Koschatzký, Kollek. Diváci: 200.

Bílovec: Padušák – Podraza (82. P. Krayzel), Heiník, M. Krayzel, Melecký – Géryk (46. Mozol), Koschatzký, Gajdošík – Limanovský, Krömer (73. Honeš), Zavadil (59. Kollek). Trenér: Jan Woznica.