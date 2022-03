Beskyd šel do zápasu s několika změnami v sestavě, vyhlášený kanonýr Pavel Klimpar začal utkání dokonce na lavičce. „Kvůli zdravotním problémům jsem vynechal zimní přípravu. Nemám tolik naběháno, proto jsem začal na lavičce,“ vysvětloval svou absenci v základní sestavě frenštátský kanonýr. „Bylo vidět, že náš kádr prošel v zimní přestávce změnami. Zatím si to sedá,“ přidal svůj postřeh z lavičky.

Zápas s Havířovem se nesl ve vyrovnaném duchu. „Bylo vidět, že Havířov má jiný tým než na podzim. Jsou silnější,“ podotkl Pavel Klimpar. Šance se střídaly na obou stranách. Za domácí pálil nebezpečně Bzirský. Jeho dělovku vytáhl brankář Majerczyk nad břevno. Do šance se dostal i Klimpar, jehož hlavička ale gólem taky neskončila a když neuspěl ani Walder, vypadlo to, že pod Radhoštěm se budou body dělit. Jenomže přišla třetí minuta nastavení. Kisza se opřel do míče a jeho povedená střela zhruba z dvaceti metrů skončila v bráně. „Je to škoda, takový gól vždy hodně bolí. Zápasu by spíše slušela remíza,“ posteskl si Pavel Klimpar.

Frenštát pod Radhoštěm – Havířov 0:1 (0:0)

Branka: 93. Kisza. Rozhodčí: Jurajda – Dudek, Krupa. ŽK: Bolcek, Bzirský, Bányácski – Kocemba, Ciku, Skoupý, Michalčák. Diváci: 377.

Frenštát: Štompf – Pokorný, Fojtík, Žitnik (61. Klimpar), Dudek – Walder, Bolcek, Bzirský, Corriero (46. Packo), Halda (73. Siedlok) – Baran (61.Bányácski) . Trenér: David Kobylík.