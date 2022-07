„Rozdíl mezi divizí a krajským přeborem není až tak veliký, a pokud nemáte kvalitní kádr, tak se to nedá hrát,“ vysvětlil předseda SK Dětmarovice Martin Pasz důvody, které vedly klub přihlásit se až do I.B třídy. „Jsou v tom i finance, ale hlavní příčina je to, že nemáme kádr na divizi nebo krajský přebor,“ doplnil.