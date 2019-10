Slezané v první půli zásluhou Diopa dvakrát vedli, bod zajistil Hanákům v samém závěru hlavou také dvougólový Jemelka. "Porážka nás mrzí," řekl trenér Baníku Ostrava Bohumil Páník.

„Pokud jsme zápas měli vyhrát, tak bylo třeba odskočit na 3:1 a to nejlépe už v prvním poločase, kdy jsme k tomu měli určité situace. Po přestávce jsme to nezvládli v hlavách, báli jsme se o výsledek, nebyli jsme aktivní. Soupeř chytil typickou vlnu, hrál technický fotbal s prolínáním hráčů a to nám dělalo problém. V prvním poločase jsme hráli dobře, ve druhém jsme bohužel vypadli z tempa a je z toho remíza," dodal Bohumil Páník.

Baník Ostrava – Sigma Olomouc 2:2 (2:1)

Branky: 10. a 35. Diop – 33. a 87. Jemelka. Rozhodčí: Dubravský – Kubr, Novák. ŽK: Hrubý – Kerbr, González, Greššák, Houska. Diváci: 9780.

Baník Ostrava: Laštůvka – Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman – Reiter (88. Holzer), Jirásek, Hrubý, Kuzmanovič – Diop (76. Granečný), Smola (84. Šindelář). Trenér: Páník.

Sigma Olomouc: Buchta – Hála, Beneš, Jemelka, Kerbr – Zahradníček (61. Texl), Houska, Greššák (74. Chytil), Zmrzlý (84. Yunis), González – Plšek. Trenér: Látal.