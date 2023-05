/FOTOGALERIE/ Poslední krok zvládli! Fotbalistům Karviné stačil v nedělním závěrečném utkání 30. kola FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY s Třincem k návratu do nejvyšší soutěže bod, nakonec brali svěřenci trenéra Tomáše Hejduška po vítězství 1:0 všechny tři. „Na celý tým jsem hrdý,“ vykládal dojatý kouč MFK.

Fotbalisté Karviné se stali druholigovými mistry a slaví návrat mezi českou elitu. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Po konečném hvizdu hráči slavili ve středovém kruhu i se svými fanoušky, kteří skandovali: Mistři, mistři. Nechybělo ani šampaňské. Slezané vybojovali okamžitý návrat mezi českou elitu a budou věřit, že se jim bude dařit lépe než v minulém ročníku nejvyšší soutěže. Během něho totiž vyhráli jen 3 zápasy z 35 a získali pouhých 19 bodů.

Derby s již jistě sestupujícím Třincem rozhodl v 87. minutě střídající Daniel Bartl. V nastavení opustil hřiště ve špalíru spoluhráčů i realizačního týmu domácí útočník Michal Papadopulos, který se tak loučí s profesionální kariérou postupem do ligy. Místo přenechal Žákovi. „Ten postupový gól je pro Papu,“ pousmál se Daniel Bartl, karvinský hrdina zápasu.

„Důležitější jsem v kariéře asi nedal. Všichni jsme si oddechli. Sezona byla dlouhá, očekávání veliká. Minulý zápas ve Varnsdorfu nám nevyšel, teď proti Třinci to herně taky nebylo dobré, ale na to se historie neptá. Poslední krok bývá nejtěžší, zažil jsem to už jednou v Polsku při postupu do Ekstraklasy. Jsme zpět v lize a to je hlavní,“ dodal Daniel Bartl.

Fotbalisté MFK Karviná porazili v posledním zápase sezony Třinec 1:0, vyhráli druhou ligu (FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA) a vybojovali postup do první ligy. Úplně vpravo Michal Papadopulos.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

V prvním poločase souboje prvního s posledním měla podle očekávání převahu Karviná, šance ale byly k vidění před oběma brankami. V 6. minutě hlavičkoval po rohu domácí Bederka do spojnice tyče a břevna, ve 26. minutě jeho spoluhráč Memič osamocen zblízka nevyzrál na gólmana Hasalíka. Na druhé straně zase v 8. minutě vyrazil Ciupa tutovku Omasty.

Ve druhé půli se na velké příležitosti čekalo až do závěrečné desetiminutovky. A všechny měli domácí. V 82. minutě vykopl střelu Papadopulose pohotový brankář Hasalík, v 83. minutě skončil technický pokus Budínského jen těsně vedle pravé tyče. V 87. minutě už však domácí slavili, levačkou se prosadil střelou na zadní tyč Bartl.

VIDEO: Takhle slavili v Karviné návrat do fotbalové ligy

F:NL – 30. kolo (neděle 28. 5. 2023):

MFK Karviná – Třinec 1:0 (0:0)

Branka: 87. Bartl. Rozhodčí: Radina – Leška, Hádek. Bez karet. Diváci: 3129.

MFK Karviná: Ciupa – Mikuš, D. Krčík, Bederka, Antovski – Budínský, Boháč – D. Moses, Málek (56. Bartl), Memič (79. Ezeh) – Akinyemi (56. Papadopulos, 90+1. Žák). Trenér: Hejdušek.

FK Třinec: Hasalík – Omasta, Mieszek, Brak, Slaninka – Holík (84. Nieslanik), Habusta, Machuča, Hrdlička (82. Kania) – Horniak (46. Gembický), Juřena (84. Hýbl). Trenér: West.