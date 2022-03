Podívejte se: Opaváci startovali na Winter Classic veteránů

Součástí sobotního derby bude sbírka pro uprchlíky, kteří jsou ubytováni právě v prostorách Parkhotelu. Na všech pokladnách a také ve fanshopu, budou nachystány kasičky, do kterých budou fanoušci moci přispět. Slezský bude sbírku ještě propagovat na svých sociálních sítích a pokusí se zapojit i co nejvyšší počet fanoušků. „Věříme, že se jich přidá co nejvíce a stejně jako několikrát v minulosti dokážeme společně podpořit dobrou a důležitou věc. Značnou část uprchlíků tvoří děti, takže pomoc by se měla orientovat především na ně,“ podotkl Viktorin.

Do sbírky se zapojil také A-tým, včetně realizačního týmu, který již mezi sebou vybírá finanční prostředky, které budou následně také věnovány na zajištění potřebných věcí pro uprchlíky. Jak domácí, tak také hostující fotbalisté navíc nastoupí k zápasu ve speciálních trikách na podporu Ukrajiny. Tyto podepsaná trika pak bude možné, již v průběhu zápasu, zakoupit v klubovém fanshopu. Cena trika je stanovena na 500 Kč a celý výtěžek z prodeje poputuje na potřeby uprchlíků. Před začátkem utkání pak proběhne také minuta potlesku na podporu Ukrajiny.