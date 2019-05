Po prohře s Frenštátem se Bílovec soustředil na bitvu o třetí místo na hřišti Břidličné. Ani tu však nezvládl a po porážce 1:2 už nejspíš skončí nejlépe čtvrtý.

Fotbalisté Bílovce. Archivní snímek. | Foto: Deník / Petr Sumbal

„Je to tak, jsou jen čtyři kola do konce a máme s Břidličnou horší vzájemnou bilanci,“ přemítal trenér Bílovce Martin Štverka. „Ale budeme bojovat až do konce, chceme co nejlépe reprezentovat město Bílovec“, dodal, že motivace do konce sezony jeho mužstvu rozhodně neschází.