„Kluci k tomu přistoupili zodpovědně. Měli jsme od začátku převahu, dali jsme góly a posun na první místo nás těší. Pomohla nám branka na 2:0 před koncem poločasu. Pořád opakuji, že ten, kdo s námi bude hrát fotbal, nebude jen bránit, okopávat nás a míče pouze zakopávat, bude to mít s námi těžké. A to byl případ soupeře, který byl velice kvalitní a nebál se hrát,“ řekl Pavel Šloff, trenér Bílovce.

Důležitý byl podle něj gól Pěly ze 43. minuty, který znamenal vedení 2:0.

„Od začátku jsme měli více ze hry, ale nemohli jsme přidat druhou branku. Bylo dobře, že se nám to ještě do přestávky podařilo,“ vykládal Šloff. Z vedení v soutěži má pochopitelně radost. „Je to pěkné, ale není zdaleka konec sezony. Soustředíme se na sebe,“ uzavřel Pavel Šloff.

BÍLOVEC – DOLNÍ DATYNĚ 4:1 (2:0).

Branky: 10. Střelec, 43. Pěla, 48. M. Socha, 66. T. Socha – 80. Baláž.

Rozhodčí: Priesol.

ŽK: 79. Chvěja – Baláž, Pištěk, Kodenko.

Diváci: 115.

Bílovec: Chvěja – Cverna, Dub (73. Mikuš), Tomášek, Pavlík (66. Dluhoš), Limanovský, Dresler, Střelec, M. Socha (61. T. Socha), Melecký (54. Černín), Pěla (75. Urbančík). Trenér: Šloff.