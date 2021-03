Loni také bílovečtí fotbalisté vedli krajský přebor, ale z postupu se neradovali. Koronavirová pandemie předčasně ukončila celý ročník a postupy i sestupy se nekonaly. Letos se jaro také ještě nerozběhlo. Bílovecký šéf a trenér v jedné osobě Peter Šloff je ale optimistou, věří, že loňský, pro jeho klub černý scénář se opakovat nebude.

V Bílovci věří, že se začne hrát | Foto: VLM

„Věřím, že po Velikonocích začneme trénovat a během května a června se stihne více než padesát procent zápasů dohrát. Jsme připraveni se o postup porvat,“ řekl odhodlaně Peter Šloff. „Další anulování soutěže bychom už těžkou kousali. Motivace by vyprchala,“ přiznal vzápětí. V Bílovci se připravují na to, že termínová listina bude pořádně našlapaná. „Aby se stihlo odehrát více než padesát procent utkání, musí být vloženy do termínové listiny i středy. I na to se připravujeme,“ řekl Šloff.