Do konce Krajského přeboru zbývají už jen tři kola a Frenštát si v boji o vítězství a zároveň postup do vyšší soutěže lehce zkomplikoval život, na druhou Polanku už má jen hubený náskok dvou bodů. V příštím kole narazí Frenštát na osmý Český Těšín, poté ho bude čekat nejtěžší zkouška v podobě utkání na hřišti čtvrtého Háje ve Slezku a sezonu Beskyd zakončí doma proti jedenáctému Oldřišovu.

Ale zpět k sobotnímu utkání proti Petrovicím. Úvod měli svěřenci trenéra Artura Wojnarowského takřka ideální. První dvě šance sice ještě Frenštát neproměnil, ale Pavel Klimpar už se z pěti metrů nemýlil a hosté tak vedli už v desáté minutě 1:0. „Ale pak jsme hned vzápětí po jediném výpadu soupeře na naší polovinu a jeho rohovém kopu dostali gól,“ povzdechl si Wojnarowský. „Bolcek prohrál ve vápně souboj, balón propadl na zadní tyč a padlo to do branky,“ popsal Wojnarowský vyrovnání Jakuba Gatnara z třinácté minuty.

Těsně před koncem poločasu bylo Beskydu ještě hůř, gól do šatny totiž vstřelil Michal Sikora. „Tento gól nás dostal trochu do kolen,“ přiznal Wojnarowský. „Ve druhém poločase jsme se to ještě pokusili zlomit, ale už se nám to nepovedlo.“

Druhý poločas už branky nepadly, a to ani přes tlak, který si Wojnarowského parta před brankou bránících se Petrovic vytvářela. „Vzhledem k tomu, že soupeř vedl, tak měl stále dostatek sil, což pro nás nebylo dobré, většinou ve druhém poločase dominujeme. Soupeř to dokázal ukopat tak, že utkání nakonec vyhrál,“ glosoval závěr duelu Wojnarowský, který se vrátil do známého prostředí, jelikož v Petrovicích v minulosti působil jako hráč. „Nebylo to pro mě však nijak speciální, jenom jsem se pozdravil s lidmi, které tam znám. Odjížděl jsem bohužel s nespokojeností, že jsme prohráli, to mě hodně mrzelo.“

Wojnarowský ovšem neopomněl ani ocenit soupeřovy kvality: „Petrovice byly v některých pasážích lepší, více bojovaly, tvořily a prostě to tentokrát více chtěly,“ shrnul děj, který se na trávníku odehrával. „Náš cíl se ovšem nemění, dál chceme postoupit do Divize z prvního místa a uděláme všechno proto, aby se nám to povedlo. Věřím, že poslední tři kola zvládneme a vyhrajeme je,“ dodal trenér.

PETROVICE – FRENŠTÁT P. R. 2:1 (2:1)

Frenštát p. R.: Šimara (76. Nezhoda) – Pokorný, Bolcek, Žitník, Vaverka (69. Hajník) – Renta (56. Bartoň), Malý, Špaček, Farský, Walder– Klimpar.

Branky: 13. Gatnar, 44. Sikora – 10. Klimpar. Rozhodčí: Vidlička – Viščor, Svoboda. ŽK: 80. Bolcek. Diváci: 114.