„Museli jsme upravit náš systém hry. Nebylo to o krásném, ale o účelovém fotbalu. V Brušperku na nás totiž čekal hodně těžký terén,“ poznamenal jakubčovický stratég Dušan Harazim. Na první gól se dlouho nečekalo. V 17. minutě rozehrál Pavel Zagol rychlý aut, míč se dostal k Moravcovi a následně ho dotlačil Vavroš do sítě. Za dalších osm minut šly Jakubčovice do dvougólového trháku. Po sérii rohových kopů si dali domácí vlastní gól. Ještě předtím to chytře přímo od rohového praporku zkoušel Molnár. Jeho pokus ale gólman Kubala zlikvidoval. Ve 35. minutě se hezký otočil kolem obránce Pavel Zagol, dal míč pod sebe Murín zvyšoval na 0:3. „Domácí poté úplně rezignovali. My jsme opanovali dění na trávníku a vytvořili jsme si i další možnosti,“ pokračoval trenér Tatranu.