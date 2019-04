Z vítězství 2:1 se nakonec radovala Libhošť, která prožívá povedené jaro a tabulkou stoupá nahoru, momentálně je už šestá.

Vstup do derby přitom lépe vyšel hostujícímu Jistebníku, který do vedení poslal po půlhodině Malý. Jenomže náskok hostům vydržel jen čtvrt hodiny, než dokázal srovnat Daniel Šimíček. No a ve druhém poločase domácí svou práci dokončili, vítěznou branku vstřelil Velart.

Fulnek se ve skupině A utkal s Ludgeřovicím a nevyužil možnost bodově se dotáhnout na vedoucí tým tabulky Kobeřice, které o víkendu nehrály. Svěřenci Michala Kováře s Ludgeřovicemi odehráli bezbrankovou remízu a o dva body zůstávají druzí.

Třetí jsou ve skupině A Jakubčovice, které doma porazily Chlebičov 2:1. Domácí měli snový vstup do utkání, když se už v první minutě prosadil Murin. Ten samý hráč navíc ve 29. minutě přidal další branku a hosté už stihli jen snížit.

FULNEK – LUDGEŘOVICE 0:0

Fulnek: Rozsypal – Mrkvica, Kovář (54. Štefek), Klevar, Špitalík – P. Zagol, M. Zagol, Černín, Vašina (76. Šesták)– Maléř, Ďurica. Diváci: 150.

JAKUBČOVICE – CHLEBIČOV 2:1 (2:0)

Jakubčovice: Buček – Sommer, Staff (70. Petr), D. Molnár, Vavroš, Šťástný, Murin, Rybařík, Chovanec (90. K. Molnár), Šaran (88. Solanský), Schreier. Branky: 1. a 29 Murin – 71. Korbel. Diváci: 80.

LIBHOŠŤ – JISTEBNÍK 2:1 (1:1)

Libhošť: Dubec – Symerský, Eckelsberger, Názalaník, D. Šimíček, Melčák, Blažek (46. Seidler), J. Čapka, Pojezdala (65. P. Čapka), Velart, L. Burget (80. Šimíček).

Jistebník: Krayzel– Prčík, Lebica, Ogon, Capovský, Andrys, Vedlich (82. Kadlčák), Pasker (71. Moučka), Malý, Štandl (67. Vavroš), Pietras.

Branky: 35. D. Šimíček, 62. Velart – 20. Malý. Diváci: 150.