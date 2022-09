Co stálo za tak vysokou výhrou? „Bylo to o tom, kdo dá první gól,“ objasnil jednadvacetiletý fotbalista. Zásluhou Patrika Čapka se to v 9. minutě podařilo Libhošti a Hajník ve 21. minutě přidal další. „Za stavu 2:0 soupeř snížil. Nevím, kde se to potom zlomilo. Od trenéra jsme dostali jasné pokyny a díkybohu se vyplnily,“ radoval se rekordní střelec. Poločas Libhošť vyhrála 5:1, dalších devět gólů přidala ve druhé půli.

Hajník nastupuje na postu záložníka. „Když jsem pravák, tak mi asi víc vyhovuje pravá záloha, ale nevadí mi ani levá. Tam, kam mě trenér postaví, se snažím vždycky zahrát co nejlépe,“ vysvětlil.

Na dresu nosí třináctku, pro mnoho lidí nešťastné číslo. „Vybral jsem si ji sám. Můj tatínek, když ještě hrával fotbal, ji měl taky a mi se to líbilo. Od té doby ji musím mít taky na zádech.“

Mezi odchovance Libhoště ale nepatří. „Jsem ze Štramberka, ale dlouho jsem tam nehrál, přestoupil jsem do Kopřivnice, pak do Bílovce, potom do Frenštátu a odtud do Libhoště,“ popsal svou fotbalovou pouť po klubech v okrese Nový Jičín.

Za muže předtím hrál jen ve Frenštátě. „To byla divize, byl jsem tam půl roku, ale nedostávali jsme tolik prostoru. Nechtěl jsem jen sedět na lavičce a kamarádi mě nalákali do Libhoště,“ vylíčil důvod přechodu do nižší soutěže.

„Když bude nějaká příležitost, tak o ní pouvažuji, ale momentálně mi to vyhovuje,“ řekl s tím, že právě dostudoval a vedle fotbalu pracuje. „Založil jsem si živnost truhláře, podlaháře a instalatéra. Fyzicky je to trošku náročné, ale jsem zvyklý. Už to tak mám druhý měsíc a vyhovuje mi to. Práci si plánuji sám, takže můžu chodit na tréninky i zápasy,“ konstatoval.

V Libhošti je druhou sezonu. „Jsem tady hodně spokojený. Sešli se skvělí kluci a kamarádi, všichni jsme si sedli a jsme super parta,“ poznamenal. Podporu má i v rodinném fanclubu. „Taťka, mamka i babi s dědou chodí doma na každý zápas, a když to není někde daleko, tak s námi cestují i ven,“ prozradil. „S taťkou si pak o fotbale povykládáme. Poradí mi, co bylo bylo špatně a co jsem mohl udělat jinak, ale i pochválí. A já se snažím, aby to příště bylo lepší,“ přiznal libhošťský kanonýr.

Za šest gólů v jednom zápase ho čeká příspěvek do kasy týmu. „Taxu máme za každý hattrick a teď se tam připsala i za to, když vyjde něco v novinách. Ale jsem rád, že to můžu pro kluky udělat, na závěrečné potom budeme mít co vypít,“ tvrdil se smíchem. Gólů má v této sezoně na kontě už sedm a v tabulce střelců I.A třídy, skupiny B, je druhý. S osmi brankami ji vede spoluhráč Jan Smolarčík. Nechce ho přeskočit? „Teď jo, ale na konci sezony mu to zase nechám, aby platil on,“ žertoval Přemysl Hajník.