„Je to pro nás velmi cenné vítězství. A to i proto, že jsme v zimní přestávce oslabili kádr. Navíc Oldřišov patří k silným protivníkům,“ řekl na úvod trenér Petřvaldu Jiří Halamíček. „V prvním poločase jsme si vytvořili tři velké šance, soupeř jednu,“ pokračoval domácí kouč. Všechny tři gólovky měl Uhlíř.

Po přestávce začal Moravan zlobit. Do šancí se dostával hlavně on. Petřvald měl ale v brance skvělého Kozelského. „Musím přiznat, že ve druhém poločase nás hodně podržel,“ chválil trenér svého gólmana. Když už to vypadalo, že diváci gól neuvidí, přišla ve druhé minutě nastavení standardní situace. Domácí ji rozehráli od střídaček a balon nakonec hlavou uklidil za záda brankáře Hlaváčka. „Musím sportovně přiznat, že jsme měli štěstí. Utkání mělo skončit remízou, ta by byla spravedlivá,“ přiznal sportovně Jiří Halamíček.

Petřvald nad Moravě – Oldřišov 1:0 (0:0)

Branka: 92. Novák. Rozhodčí: Ochodek – Jurygášek, Ochodek. ŽK: Kozelský, R. Huvar, J. Huvar, Augustýnek – P. Žídek. Diváci: 50.

Petřvald na Moravě: Kozelský – R. Huvar, Agustýnek, Novák, Ciesarik - Macíček, Bílý, Talián, Uhlíř – J. Huvar, Vrzal (16. Lindovský, 90. Švrček). Trenér: Jiří Halamíček.