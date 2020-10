Branky: 7. Rozsíval, 34. Pištěk, 60. Gistinger - 39. Bořucký, 75. Kubalák. ČK: 85. Marek - 85. asistent trenéra Hlaváček.

Pavel Cirkl (hrající trenér D. Datyní): „Nervózní utkání, kdy jsme soupeře drželi ve hře vlastní nedůsledností a chybami. Za stavu 2:1 měl Oldřišov pasáž, kdy měl tlak a my nehráli dobře, naštěstí jsme dali třetí gól, ale klid jsme stejně neměli, protože jsme zase udělali chybu a soupeř snížil na 3:2. Udělali jsme si to prostě těžší, než by bylo bývalo zdrávo.“

Petr Hlaváček (trenér Oldřišova): „Naše letošní klasika, první poločas nám vůbec nevyšel. Hráli jsme špatně, dělali jsme indivi-duální chyby, které soupeř trestal. Po přestávce šla naše hra na-horu. Byli jsme lepším týmem. V době našeho největšího tlaku jsme ale inkasovali. Je to škoda, prohráli jsme se soupeřem, který byl hratelný.“ (čin, rob)

FULNEK - KOBEŘICE 4:2 (3:0)

Branky: 1., 12., 21. a 70. Maléř - 48. Šimeček, 54. Kubný.

Michal Kovář (trenér Fulneku): „Vyšel nám vstup do zápasu, dali jsme rychlý gól, dál jsme byli efektivní. Vypadalo to, že je roz-hodnuto. Soupeř to ale nevzdal, snížil na 2:3 a my jsme na deset minut vypadli ze hry. Naštěstí jsme měli Luboše Maléře, který při-dal čtvrtý gól. Odčinili jsme prohru z Petrovic.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Utkání jsme si prohráli v úvodních deseti minutách, kdy jsme dostali dva laciné góly. Fulnek byl v první půli efektivní, ze čtyř šancí dal čtyři góly. Šance jsme měli, ale nepodařilo se nám je proměnit. My jsme se po přestávce vrátili dvěma brankami, ale dostali jsme čtvrtý gól a bylo rozhodnu-to.“ (šim, rob)

ČELADNÁ - LOK. PETROVICE 2:2 (1:1)

Branky: 44. a 77. Va-ligůra - 27. Hanusek, 83. Ristovský.

Martin Valigůra (kapitán a předseda Čeladné): „Potkaly se dva týmy ze spodní části tabulky. Ani jeden z nich neměl navrch, byla to zasloužená remíza.“

Václav Štverka (trenér Petrovic): „Bod je málo. Zahodili jsme hromadu šancí, Čeladné pomohl gól do šatny. Pak už měl šance i soupeř, ale nakonec jsme srovnali a mohli i vyhrát, zahodili jsme ale další tutovku. Dojeli jsme na slabou koncovku.“ (sob, čin)

HLUBINA - HÁJ VE SLEZSKU 5:2 (2:0)

Branky: 32. a 44. (pe-nalta) Sasko, 53. Frébort, 6, . Hommes, 82. Schmutz - 59. a 86. A. Blažej.

Jan Woznica (trenér Hlubiny): „Náročnější utkání, než napoví-dá výsledek. Minimálně prvních dvacet minut bylo vyrovnaných, Háj byl organizovaný, ale nás uklidnila první a posléze druhá branka. Po gólu na 3:0 si myslím, že bylo rozhodnuto. Háj ale hrál sympaticky.“

Petr Samec (trenér Háje ve Slezsku): „Obdobný zápas, jaký jsme odehráli ve Fulneku. Udělali jsme hloupé individuální chyby, které soupeř trestal. Výsledek je jasný, ale naše hra nebyla v ně-kterých momentech špatná.“ (hek, rob)

PETŘVALD NA MORAVĚ - KRNOV 1:2 (0:1)

Branky: 54. Uhlíř z pok. kopu - 2. a 82. Sklenařík.

Jiří Halamíček (trenér Petřvaldu na Moravě): „Porážka nás mrzí. Bod jsme si zasloužili získat, nebyli jsme horším týmem než hosté. Krnov těžil z dobrých standardek, měl výborného Sklenaří-ka, který dobře skákal.“

Gustav Santarius mladší (trenér Krnova): „Dali jsme rychlý první gól, pak jsme zahodili velkou šanci. Jinak šlo ale o vyrovna-né utkání, kterému by slušela remíza. K nám se v samotném zá-věru přiklonilo i štěstí, které nám přineslo druhý a vítězný gól.“ (šim)

ČESKÝ TĚŠÍN - PUSTÁ POLOM 1:2 (0:1)

Branky: 90. Krucina - 3. a 78. Mrázek.

Petr Joukl (hrající trenér Č. Těšína): „Podobně jako v Břidličné doplácíme na hrubé individuální chyby. Herně to není zase tak

špatné, ale my v každém utkání vyrobíme dvě tři zásadní hrubky a soupeři je většinou potrestají. Kromě toho nám nejde koncovka. Někdy zbytečně předržíme balon, děláme kličku navíc, místo aby-chom situaci řešili nahrávkou z první. Někdy je to zase přesně na-opak.“

Tomáš Mrázek (útočník Pusté Polomi): „Zasloužené vítězství, byli jsme po celé utkání lepším týmem. Škoda jen, že nám chybí větší trpělivost. Místo kombinace jsme se uchylovali k nakopáva-ným míčům, a to nám nesedí. S podzimní částí ale můžeme být spokojeni. Přál bych si, abychom do Vánoc ještě nějaký zápas stihli odehrát.“ (čin, rob)

BYSTŘICE - BŘIDLIČNÁ 2:3 (2:0)

Branky: 1. Kantor, 21. I. Martinčík - 54. Berger, 59. Helebrand, 83. Cudrák.

Ivan Martinčík (kapitán Bystřice): „Dnešní zápas byl o dvou poločasech. V první půli jsme dominovali a zaslouženě vedli. Bo-hužel, druhá půle patřila hostům, kterým se povedlo otočit.“

Petr Souček (trenér Břidličné): „Hodně zajímavý zápas, za kte-rý si zaslouží pochvalu všichni aktéři, včetně rozhodčích. My jsme nezvládli druhý poločas, po kterém jsme prohrávali 0:2. Ve dru-hém se naše hra změnila, hráli jsme nahoře, výsledek jsme otočili. V závěru po naší laciné chybě kopal soupeř penaltu. Měli jsme ale štěstí, Zifčák ji chytil. Za druhý poločas jsme si ale tři body zaslou-žili.“ (sob, šim)

BÍLOVEC - BRUŠPERK 3:1 (0:0)

Branky: 74. a 80. T. Socha, 65. Seidler - 71. M. Váňa.

Václav Mozol (záložník Bílovce): „Soupeř přijel k nám hlavně bránit. Od první minuty byl zalezlý. My jsme se snažili o ofenzivu, i nějaké šance jsme si vytvořili. Po přestávce jsme začali dávat i branky. Zaslouženě jsme vyhráli.“

Ondrej Hančín (trenér Brušperku): „Prohráli jsme, ale jsem na kluky hrdý. V první půli jsme je téměř k ničemu nepustili, ovšem ve druhém poločase jsme asi odešli fyzicky. Soupeř prostřídal a za-slouženě vyhrál.“ (šim, sob)

