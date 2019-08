4. kolo:

FULNEK - LOK. PETROVICE 4:2 (2:0).

Branky: 6. a 41. Černín, 58. Ďurica z pok. koppu, 85. L. Stratil - 60. a 62. Hanusek, 232 diváků.

Pavel Jurča (vedoucí mužstva Fulneku): „Povedlo se nám vstřelit rychlou první branku, a to nás trochu uklidnilo. Dostali jsme se do vedení 3:0, ale pak jsme ztratili koncentraci a během tří minut jsme dostali dvě branky. Pak se nám naštěstí podařilo vstřelit v závěru branku na 4:2 a už jsme to dohráli.“

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Řešili jsme sedm absencí, a to je už moc. V první půli to byl z naší strany chaos, ve druhé jsme se dostali do hry. Mohli jsme i srovnat. Škoda těch zahozených šancí a přísné penalty proti nám.“ (čin, psu)

ČELADNÁ - HÁJ VE SLEZSKU 1:4 (1:2).

Branky: 8. Váňa - 7. Keller, 13. Vyležík, 65. Anděl, 80. Lampa, 170 diváků.

Šimon Křiva (kapitán Čeladné): „Dost nás teď trápí úzký kádr. Neříkám ale, že by někdo hrál špatně. Rozhodl nejspíš úvod, kdy jsme brzy prohrávali 0:2. Podařilo se nám dát kontaktní gól, pak jsme hrozili hlavně po standardkách, ale už asi nebyla síla s tím něco udělat. Bylo to z naší strany utrápené, navíc nám soupeř vstřelil další dvě branky.“

Aleš Rozsypal (trenér Háje): „Jsme maximálně spokojeni, výhra z Čeladné se počítá. Dali jsme rychlý gól, ale domácí prakticky hned z rozehrávky srovnali. Jejich hra byla postavena na nakopávaných míčích na vysokého útočníka. To se nám podařilo eliminovat. Měli jsme několik šancí, některé z nich se nám podařilo proměnit.“ (sch, šim)

BŘIDLIČNÁ - ŠENOV 7:1 (5:0).

Branky: 7. Daříček, 12. Jiřičný, 14. Cudrák, 18. Houdek, 40. Holčák, 78. Simichanidis, 84. Adamovský - 52. Starý, 180 diváků.

Petr Souček (trenér Břidličné): „Jediné pozitivní na zápase je to, že jsme dali hodně branek a mohli tam o poločase dát kluky, kteří by si jinak tolik nezahráli. Jinak to bylo z naší strany takové zvláštní, nepřesné, pomalé. Nejsem s naším výkonem spokojen.“

Radek Malina (trenér Šenova): „Přistoupili jsme k tomu nervózně a opakovali chyby z předchozích utkání. V prvním poločase jsme dostali tři laciné góly, to bylo hrůzostrašné. Druhá půle byla lepší, chlapi to odmakali. Věřím, že pokud budou takto hrát v dalších zápasech, dočkáme se lepších výsledků.“ (cha, hek)

OLDŘIŠOV - DOLNÍ DATYNĚ 2:1 (0:1).

Branky: 70. Kubalák, 80. Moc - 14. Cenek, 150 diváků.

Michal Jadrný (asistent Oldřišova): „Zápas se pro nás nevyvíjel dobře, nicméně jsme ho zvládli. Soupeř ve druhém poločase nedal penaltu. Naopak my jsme po opakovaném rohu vstřelili vítěznou branku. Tři body mají pro nás velkou cenu.“

Robert Pištěk (kapitán D. Datyní): „Celkem smůla. V poločase jsme zaslouženě vedli, kombinačně jsme byli silnější a soupeře přehrávali. Ten pak srovnal, ale ke konci jsme mohli rozhodnout. Neproměnili jsme ale penaltu a následně se potvrdilo klišé nedáš - dostaneš. Místo 1:2 to skončilo 2:1." (šim, čin)

BYSTŘICE - BRUŠPERK 3:4 (0:2).

Branky: 50. B. Krezelok, 56. Liberda, 59. Baron - 16., 31. a 57. Malúš, 47. Cigánek, 219 diváků.

Zdeněk Černek (trenér Bystřice): „První půli jsme bohužel zaspali. Neumím si to vysvětlit, zvláště, když hrajeme doma. O pauze jsme si něco museli říct, soupeř byl totiž hratelný, ale inkasujeme potřetí. Až pak se kluci zvedli a snížili na rozdíl gólu. Začala být euforie a dostáváme čtvrtý gól. Znovu se podařilo snížit, silou vůle jsme se snažili ještě něco se zápasem udělat. Pro diváka asi super utkání, pro nás to byl spíš remízový zápas.“

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „V prvním poločase jsme hráli přesně to, co jsme si řekli. Navíc jsme byli i efektivní. Domácí jsme do ničeho moc nepustili. Na začátku druhého dějství dáme třetí branku, ale domácí pak standardkami snížili a zápas pak byl o naší vůli. Klukům děkuji, takto si představuji, že budeme venku dřít. Za body jsme moc rádi. (sch)

KOBEŘICE - KRNOV 1:1 (1:1).

Branky: 33. Láník Michal - 9. vlastní, 150 diváků.

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „V prvním poločase jsme si dali vlastní gól. Kazili jsme přihrávky, moc nám to nešlo. Podařilo se nám vyrovnat. Dvě velké šance měl Šimeček, ale nedal. Pak Krnov kopal penaltu, kterou chytil Štencel. I vzhledem k tomu bod bereme.“

Gustav Santarius ml. (trenér Krnova): „Utkání začalo poměrně svižně, z naší strany měl dvě solidní šance Hrubý, ale bohužel ani jednu neproměnil. Po vlastním gólu Kobeřic jsme šli do vedení, domácí bohužel do poločasu stihli vyrovnat. Ve druhé půli jsme nedali penaltu a od nějaké 75. minuty se zápas víceméně dohrával, protože přišla bouřka a silný vítr. Mohli jsme vyhrát, ale bod zvenku bereme.“ (rob, cha)

Utkání PUSTÁ POLOM – HLUBINA bylo za stavu 2:1 v 68. minutě nedohráno kvůli počasí a nevyhovujícímu stavu hrací plochy.

Utkání BÍLOVEC - ČESKÝ TĚŠÍN nedohráno v 60. minutě za stavu 1:0 pro nepřízeň počasí.