ČESKÝ TĚŠÍN - OLDŘIŠOV 3:1 (1:0)

Branky: 49. a 77. Latocha, 29. Bolek - 86. Bořucký z pok. kopu, 150 diváků.

Lubomír Luhový (trenér Č. Těšína): „Zdá se, že hráči pochopili, co po nich vlastně chci. Z hlediska herní taktiky zvládli zápas na výbornou, výborně zahrál Latocha, který dal dva excelentní góly. Střídali jsme jednotlivé fáze hry, držení míče s presinkem, dobře přebírali soupeře. Hrát se musí s rozumem.“

Petr Hlaváček (trenér Oldřišova): „Do 30. minuty jsme byli lepší tým. Soupeř si poté vytvořil tři šance, dvě chytil náš brankář, jednou poslali balon vedle branky. Úvodní gól padl po naší chybě, kdy jsme při odkopu trefili soupeřova hráče do hlavy. Po přestávce jsme znovu inkasovali po chybě. I přesto jsme se snažili s výsledkem něco udělat, bohužel se nám to nepovedlo, šance jsme měli. Soupeř nám dal lekci z efektivity.“ (čin, rob)

HÁJ VE SLEZSKU - BŘIDLIČNÁ 0:3 (0:2)

Branky: 9. Houdek, 16. Mohyla, 69. Čanecký, 102 diváků.

Aleš Rozsypal (trenér Háje): „Začátek jsme neměli špatný. Bohužel přišla 9. minuta, ve které jsme inkasovali. Hosté přidali brzy druhou branku, v prvním poločase nehráli špatně. Po přestávce šla naše hra nahoru, měli jsme šance. Ovšem žádnou jsme neproměnili. Břidličná prokázala velkou kvalitu. Nechci se na nic vymlouvat, ale chyběli nám tři hráči, a to bylo znát.“

Petr Souček (trenér Břidličné): „Věděli jsme, že nás čeká náročný zápas, Háj má svou kvalitu. Povedlo se nám dát brzy branku, v tu dobu jsme byli lepší. Po gólu na 2:0 si soupeř vytvořil několik příležitostí, dokonce jsme vykopávali z lajny. Ve druhé půli to bylo hodně bojovné, domácí nás často přerušovali faulem. Naštěstí dal po standartce Čanecký na 3:0 a bylo po zápase.“ (šim, cha)

LOK. PETROVICE - BÍLOVEC 1:2 (0:1)

Branky: 68. Ciku z pok. kopu - 35. Střelec, 54. Limanovský, 90 diváků.

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Viděli jsme na krajský přebor nadstandardní utkání. Soupeř je oprávněně na špici tabulky, celkově měl asi více šancí, ale my jsme srovnat mohli, to zase ne, že ne.“

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Zápas jsme relativně měli ve své režii, ale máme mladý mančaft a stále zahazujeme mnoho šancí. Dostali jsme se do vedení 2:0, ale pak jsme udělali penaltu, ze které soupeř snížil, takže závěr byl ještě trochu nervózní, ale domácí se už na moc nezmohli.“ (čin, psu)

BRUŠPERK - ČELADNÁ 4:0 (3:0)

Branky: 30. a 83. Váňa, 32. Malúš, 41. vlastní, ČK: 15. Šimák (Č.), 150 diváků.

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „Měli jsme dobrý vstup, nastřelili jsme tyč a další šanci neproměnili. Zápas pak ovlivnilo vyloučení hráče hostů, které jsme ještě do poločasu zužitkovali třemi vstřelenými góly. Z nepochopitelných důvodů jsme ale ve druhé půlce přestali hrát. V ní byli hosté lepší, ale svou nemohoucností nám naštěstí gól nedali. Za druhý poločas jsem zklamaný až naštvaný.“

Petr Sedlák (předseda Čeladné): „Rozhodčí dával v první půli zbytečné karty, pak nám vyloučil hráče a domácí odskočili na rozdíl tří gólů. Druhý poločas jsme ale Brušperk jasně přehráli. Kdybychom tam dali pět gólů, nikdo by nic neřekl. Bohužel nám to dnes nevyšlo, musíme jet dál.“ (sch)

DOLNÍ DATYNĚ - FULNEK 0:2 (0:0)

Branky: 51. Maléř, 77. P. Zagol, ČK: 54. Baláž (D.), 100 diváků.

Petr Mládek (vedoucí mužstva D. Datyní): „Zajímavý zápas z obou stran. Ke konci půle jsme zazdili tutovku, možná by se to pak celé odvíjelo jinak, kdybychom vedli. Rozhodla červená karta našemu stoperovi Balážovi, v deseti jsme to už měli těžké. Stáli jsme proti velké fotbalové kvalitě, kterou Fulnek disponuje.“

Pavel Jurča (vedoucí mužstva Fulneku): „Řekl bych, že to byl zápas o prvním gólu. V prvním poločase jsme domácí herně i pohybem přehrávali. Ve druhém jsme se dostali do vedení 2:0, ale soupeř i v deseti kousal, takže by se dalo říct, že druhý poločas byl vyrovnanější, ale my jsme byli o ty dva góly šťastnější.“ (čin, psu)

BYSTŘICE - KOBEŘICE 0:2 (0:1)

Branky: 4. Stříbný, 51. Kryštof, 150 diváků.

Zdeněk Černek (trenér Bystřice): „Soupeř předvedl výborný výkon, my se mu bohužel nevyrovnali. Hostů bylo jakoby plné hřiště. Možná jim pomohl brzký gól po chybě gólmana. Ten jim zvedl sebevědomí. Ve druhé půli jsme se snažili s výsledkem něco udělat, ale opět jsme po chybě inkasovali.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Konečně jsme zabrali. Naše hra byla postavena na výborné defenzivě. Vyšly nám dva brejky, které jsme proměnili v góly. Hlavně druhá branka byla nádherná. Kryštof obešel brankáře a ze třiceti metrů ránou o břevno zvýšil na 2:0. Domácí jsme do žádných velkých věcí nepouštěli. Za mě maximální spokojenost.“ (sch, rob)

KRNOV - PUSTÁ POLOM 0:3 (0:0)

Branky: 61. Frank, 66. Mrázek, 69. Kuděla, 245 diváků.

Gustav Santarius ml. (trenér Krnova): „Ze začátku jsme byli lepší, měli jsme tři stoprocentní šance, ale bohužel jsme trefovali brankáře. Myslím si, že na obou stranách se mohla v prvním poločase pískat penalta. Ve druhé půli nás soupeř potrestal třemi góly, my bychom asi nedali branku z ničeho.“

Tomáš Mrázek (útočník Pusté Polomi): „Rozhodčí se opět předvedli. Jejich výkon byl ostudou fotbalu. Už před zápasem nám bylo řečeno, že se máme, na co těšit. Je smutné, že už v krajském přeboru se dějí takové hnusy. O to více mě naše vítězství těší. Mohlo padnout i více branek. V Krnově jsem se narodil, s fotbalem začínal. Z tohoto pohledu byl zápas pro mě specifický.“ (rob. cha)

Utkání HLUBINA - ŠENOV odloženo na 16. listopadu.