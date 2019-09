Branky: 19. Horváth, 52. Gaži, 120 diváků.

Petr Sedlák (předseda Čeladné): „Kluci se konečně kousli, byl to totiž pro nás zápas buď a nebo. Hráli jsme zodpovědně. Šlo poznat, že chceme zvítězit. Šli jsme si za třemi body od samého začátku a nakonec se to konečně povedlo.“

Josef Čermák (trenér D. Datyní): „Odevzdali jsme zápas, který jsme prohráli v hlavách. Hráči to normálně vypustili, asi si mysleli, že soupeř bude prohrávat až do konce podzimu. Jen díky Vasilkovi jsme nedostali šestku.“ (sch, čin)

BŘIDLIČNÁ - LOK. PETROVICE 0:3 (0:1).

Branky: 16. Makula, 82. Ciku, 89. Gatnar, 150 diváků.

Petr Souček (trenér Břidličné): „Pro nás se jednalo o takový klasický zápas blbec. Branku bychom asi nedali, i kdyby se hrálo až do dalšího dne. Do utkáni jsme přitom vstoupili lépe, dokonce jsme nastřelili tyčku. Soupeř šel do vedení po krásné brance, my své šance proměnit nedokázali. Ve druhé půli jsme to trošku otevřeli a Petrovice nás potrestaly z brejku.“

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Postavili jsme taktiku na brejcích, dali krásné góly. Konečně jsme to odehráli poctivě zezadu. Každý si plnil, co měl. Chtěli jsme porazit alespoň někoho z té trojice favoritů a povedlo se.“ (cha, čin)

ŠENOV - HÁJ VE SLEZSKU 0:4 (0:2).

Branky: 21. a 76. Dao, 34. Žůrek, 52. Hlaváč, 95 diváků.

Radek Malina (trenér Šenova): „Další porážka, která je těm předchozím podobná jako vejce vejci. Dlouho to bylo vyrovnané, byli jsme nebezpečnější, ustáli jsme pokutový kop, zahodili gólovku, ale pak jsme ze sedmdesátimetrového nákopu inkasovali. Druhá branka přišla do poločasu po standardce a za stavu 0:2 byla na hráčích vidět deka. Pak už to bylo těžké.“

Aleš Rozsypal (trenér Háje): „Po dvou zápasech, které nám nevyšly jsme potřebovali bodovat. Zápas v Šenově nám vyšel po všech stránkách, za nerozhodného stavu jsme navíc nedali penaltu. Nicméně v prvním poločase se nám podařilo vstřelit dvě branky, kromě toho jsme zahodili ještě tři šance, domácí měli jednu.“ (hek, rob)

ČESKÝ TĚŠÍN - HLUBINA 0:5 (0:3).

Branky: 12. a 49. Procházka, 25. Hyrník, 30. Dziža, 57. Podraza, 150 diváků.

Lubomír Luhový (trenér Č. Těšína): „I staří pánové, když si jdou na hřiště zakopat, do utkání vloží větší emoce, než jsme do zápasu vložili my. Charakterizoval bych to myšlenkou, kterou jsem už někde četl: Hlava byla v Barceloně, ale nohy nám zůstaly v okresním přeboru.“

Bohuš Keler (trenér Hlubiny): „Utkání nám abnormálně vyšlo. Přitom ze začátku to tak nevypadalo, domácí chtěli hrát fotbal, ale m\ jsme vždy po zisku míče šli rychle do útoku a trestali jejich chyby. Na klucích bylo cítit, že mají chuť do fotbalu. Jsem rád, že jsme se konečně prosadili i vícekrát, dosud jsme moc branek nedávali.“ (čin, hek)

PUSTÁ POLOM - BRUŠPERK 1:2 (0:0).

Branky: 60. Hradský z pok. kopu - 61. Polášek, 80. N. Sýkora, 90 diváků.

Tomáš Mrázek (útočník Pusté Polomi): „Nedokázali jsme si vypracovat více šancí. Vyhrál šťastnější tým a asi i zaslouženě. Musím říci, že tentokrát zvládli utkání dobře rozhodčí.“

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „Před klukama musím jen smeknout, jelikož nám chyběli tři hráči základní sestavy a to se ještě v první půli zranil další. O to více se pak na hřišti tým semkl a hrál velice obětavě. Podle mne je to zasloužené vítězství, byli jsme hladovější, šli jsme si víc za tím vítězstvím.“ (šim, sch)

BÍLOVEC - KRNOV 0:1 (0:0).

Branka: 74. Hrubý 165 diváků.

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Není moc co hodnotit. Podali jsme zatím nejhorší výkon v sezoně, od všech hráčů dnes nebyl přístup vůbec ideální. Ve druhém poločase se hrálo čistého času asi jen dvacet minut, hráči soupeře hodně polehávali. Bohužel k nám nepřijeli hrát fotbal, dali gól a vyšlo jim to na tři body.“

Gustav Santarius ml. (trenér Krnova): „Věděli jsme, že jsou domácí strašně silní, ve středu jsem je sám viděl. V první půli byl soupeř lepší, hrozil hlavně z rohů a ze standartek, nám se to naštěstí dařilo odvracet. Ve druhém půli se tlak ještě stupňoval, nám se ale podařilo dát branku a zápas dobránit do vítězného konce. Výhry si moc cením, chybělo nám několik hráčů základu.“ (psu, cha)

OLDŘIŠOV - KOBEŘICE 2:2 (2:1).

Branky: 10. Dřizgevič, 13. Kurka - 8. M. Stříbný, 52. Šimeček, 340 diváků.

Adam Michalčík (vedoucí týmu Oldřišova): „Na rychlé vedení soupeře jsme odpověděli a do poločasu výsledek otočili. Po přestávce se do hry dostaly Kobeřice, Podařilo se jim vyrovnat. Zajimavé momenty se střídaly na obou stranách. V samotném závěru jsme sahali po třech bodech, remízu ale bereme.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Zasloužená remíza. Šli jsme rychle do vedení, ale domácí srovnali. Vzápětí šli do vedení. Po přestávce jsme měli více ze hry my, podařilo se nám vyrovnat a měli jsme i šance. V závěru mohl vítězství strhnout na svou stranu Oldřišov, nás naštěstí podržel brankář Štencel.“ (šim)

FULNEK - BYSTŘICE 5:2 (4:1).

Branky: 11. L. Stratil, 12. vlastní, 15. P. Zagol, 17. Ďurica, 63. vlastní - 27. Noga, 48. Liberda, 237 diváků.

Michal Kovář (trenér Fulneku): „Podařilo se nám vstřelit rychlé góly po pěkných akcích. Neříkám, že bylo hotovo, ale když to bylo rychle 4:0, tak už jsme si věřili. Pak jsme inkasovali, ale moc nervózní jsme nebyli. Bylo to možná menším polevením v koncentraci, i když jsme se snažili hrát pořád stejně.“ (psu)

Zástupci Bystřice neměli zájem se k utkání vyjádřit.

Dohrávka 4. kola: BÍLOVEC - ČESKÝ TĚŠÍN 2:0 (0:0).

Branky: 67. Střelec, 71. M. Socha, 103 diváků.