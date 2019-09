Branky: 11., 18., 71. a 76. Procházka, 6. Krčmařík, 24. Hyrník - 32., 38. a 40. Bořucký, 45. Moc, 80 diváků.

Bohuš Keler (trenér Hlubiny): „Takovému průběhu jsem nechtěl věřit a stalo se mi to poprvé během hráčské i trenérské kariéry. Začali jsme výborně a dávali jeden gól za druhým, za stavu 4:0 byly další obrovské šance, jenže po odkopech a standardních situacích soupeř skóroval. Naštěstí jsme silou vůle ve druhém poločase přidali dva góly a vyhráli.“

Adam Michalčík (vedoucí týmu Oldřišova): „Hlubina se dostala v prvním poločase čtyřikrát do šestnáctky a dala z toho čtyři branky. Dokázali jsme se ale psychicky zvednout, během patnácti minut vyrovnat, když jsme předváděli fotbal jako z Ligy mistrů. Druhý poločas jsme měli v prvních minutách kvalitní, vytvořili si dvě šance, ale gólman čaroval. Následně se potvrdilo pravidlo nedáš – dostaneš.“

HÁJ VE SLEZSKU - ČESKÝ TĚŠÍN 2:2 (0:0).

Branky: 47. Komárek 79. Dao - 50. Latocha, 66. Krucina, 90 diváků.

Aleš Rozsypal (trenér Háje): „V prvním poločase jsme předváděli výborný fotbal, jen góly nám chyběly. Hned po přestávce jsme šli do vedení a vypadalo to dobře. Jenomže pak přišel náš dvacetiminutový výpadek a bylo zle. Soupeř výsledek otočil. Nám se nakonec podařilo vyrovnat. V závěru mohly oba týmy strhnout vítězství na svou stranu. Remíza je asi spravedlivá.“

Lubomír Luhový (trenér Č. Těšína): „Měli jsme gradující výkon, s přibývajícími minutami jsme hráli lépe a lépe. Soupeř měl kvalitu, nevyvarovali jsme se několika chyb, které trestal. Nakonec nám chyběl třetí gól, místo toho Háj srovnal. Ale remíza odpovídá.“

LOK. PETROVICE - ŠENOV 10:0 (5:0).

Branky: 10., 14. (penalta) a 32. Ciku, 4. a 35. Kubišta, 52. a 66. Hanusek, 58. Alman, 67. Sembol, 85. Molnári, 70 diváků.

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Zastříleli jsme si. Deset branek, čisté konto, můžeme být spokojeni. Soupeř má mladý tým a na krajský přebor to momentálně asi není.“

Radek Malina (trenér Šenova): „Do Petrovic jsme odjeli bez pěti hráčů základní sestavy a i kvůli tomu se zrodil ostudný výsledek. Hráči, Kteří nastoupili, by se nad sebou měli zamyslet.“

BRUŠPERK - BÍLOVEC 1:3 (1:1).

Branky: 38. Cigánek - 57. a 68. Střelec, 33. Pavlík, ČK: 68. Váňa (Br.), 100 diváků.

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „Rozhodčí zápas vůbec nezvládl. Šel po nás, za každý kontakt nám dával žluté karty. A přitom v druhé půli měl dát za faul na Krejčoka červenou a my z protiútoku naopak inkasujeme na 1:2. Pak byl zase faul na Váňu a my z toho znovu inkasujeme. Vůbec nás nenechal hrát a to musím říct, že soupeř žádnou pomoc sudího nemá vůbec zapotřebí.“

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Zápas byl velmi těžký, Brušperk je na tom fotbalově dobře. Měli jsme problém v zakončení, ze sedmi tutovek jsme dali jen tři góly, bylo vidět, že našim mladým hráčům ještě chybí zkušenosti a trpělivost. Herně to nebylo špatné, trochu nás brzdilo, že nehráli zranění Seidler a Černín.“

DOLNÍ DATYNĚ - PUSTÁ POLOM 3:4 (2:1).

Branky: 10. Cileček, 35. Rozsíval, 70. Baláž - 15. a 54. Potůček, 67. Blucha, 71. Rodek, 60 diváků.

Josef Čermák (trenér D. Datyní): „Teď na nás leží asi nějaká deka, ale výkon nebyl špatný a určitě se z toho brzy dostaneme. Aspoň jsme divákům společně s Polomí nabídli solidní fotbal. Lepší než hrát zanďoura.“

Daniel Kostera (záložník Pusté Polomi): „Padlo sice sedm branek, ale o žádné velké fotbalové kráse to nebylo. Spíše to byl velký boj. Soupeř byl v prvním poločase lepší tým, zaslouženě vedl. Po přestávce se karta obrátila. Nám se podařilo výsledek otočit, za mě vydřené tří body.“

BYSTŘICE - ČELADNÁ 1:1 (0:0).

Branky: 78. Baron z pok. kopu - 60. Horváth, 150 diváků.

Zdeněk Černek (trenér Bystřice): „Oba týmy si byly vědomy, o co se hraje. První půle proto byla takova opatrnější. Ve druhém poločase jsme inkasovali po naší standardce, kdy rozhodčí nejspíš pustil faul a hosté dali gól. My se nadále snažili být aktivní a z penalty se nám podařilo vyrovnat. Neříkám, že bod neberu, v tom složení, co hrajeme, musíme být s ním spokojeni.“

Šimon Křiva (kapitán Čeladné): „Pro nás je remíza ztrátou. Chyběla nám kvalita v předfinální fázi. Domácí byli pak aktivní, my si ale měli lépe počínat v brejkových situacích. Chtěli jsme tři body, máme jen jeden.“

KOBEŘICE - FULNEK 0:4 (0:3).

Branky: 19. a 60. Maléř, 6. L. Stratil, 41. P. Zagol, 260 diváků.

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Fulnek nás jasně přehrál. Předčil nás ve všech směrech. První tři branky jsme mu darovali jako na zlatém podnosu. Od stavu 0:4 se utkání dohrávalo. Je vidět, že hosté jsou kvalitativně úplně někde jinde.“

Pavel Jurča (vedoucí mužstva Fulneku): „Utkání bylo vyrovnané jen do první branky. Jakmile jsme ji vstřelili, už jsme měli kontrolu nad zápasem a soupeři jsme toho moc neumožnili. V minulé sezoně jsme jim ve dvou zápasech nedokázali vstřelit branku, jsme rádi, že se nám to tentokrát povedlo.“

KRNOV - BŘIDLIČNÁ 1:0 (1:0).

Branka: 19. Sabo, 360 diváků.

Gustav Santarius mladší (trenér Krnova): „Věděli jsme, že hrajeme s jedním z favoritů soutěže, snažili jsme se proto hrát odzadu. Po gólu sice hosté měli míč častěji na svých kopačkách, ale moc jsme je do šancí nepouštěli. Ve druhém poločase byl obraz hry podobný, snažili jsme se hrozit hlavně z brejků.“

Petr Souček (trenér Břidličné): „Odehráli jsme asi nejhorší zápas pod mým vedením. Ještě za stavu 0:0 nám nebyla uznána regulérní branku pro ofsajd, pak jsme sami inkasovali. Domácí hráli takový jednoduchý fotbal, těžko jsme se tam dostávali. Ve druhé půli tam bylo milion střídání a polehávání, ze zápasu jsem zklamaný.“