Branky: 4. a 11. (penalta) Hanusek - 26. Dřizgevič z pok. kopu, 62. Kurka, 90. Kubalák, 60 diváků.

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Po zápase jsem si chtěl už sbalit věci a vypadnout. Vedeme 2:0, dáme dvě tyčky, břevno, zahodíme tutovky a nakonec stejně prohrajeme 2:3, když inkasujeme ve 3. minutě nastavení. K tomu není co dodat.“

Adam Michalčík (vedoucí týmu Oldřišova): „Náš vstup do zápasu je jako obehraná písnička. Ve 4. minutě prohráváme. Po neodpískaném faulu na Dřízgeviče uděláme ve vápně fauly a vypadá to s námi hodně špatně. Dokázali jsme se ale zvednout. Petrovice měly šance, třikrát trefily tyč. Nakonec jsme byli šťastnější my. Zápasu by podle mě slušela remíza.“ (čin, rob)

BRUŠPERK - HLUBINA 2:0 (1:0).

Branky: 44. Bogdan z pok. kopu, 90. Malúš, ČK: 79. Dziža (H.), 150 diváků.

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „Bylo to velice bojovné utkání se šťastnějším koncem pro nás. Musím uznat, že soupeř byl velmi kvalitní. První půle oboustranně opatrná, hosté měli možná více ze hry. Nám pomohl gól z penalty. Po přestávce jsme splnili to, co jsme si řekli. Škoda jen, že jsme zápas nerozhodli dříve.“

Bohuš Keler (trenér Hlubiny): „Zápas jsme si prohráli v prvním poločase, kdy jsme si vytvořili tři čtyři slibné gólové šance, ale bohužel v poslední době je nedokážeme proměnit. Navíc jsme inkasovali hloupou branku z penalty. Druhý poločas už byla kopaná, možnosti sice byly, ale nic z toho.“ (sch, hek)

DOLNÍ DATYNĚ - ČESKÝ TĚŠÍN 2:1 (0:0).

Branky: 47. Gistinger, 74. Jaworek - 56. S. Zogata, 100 diváků.

Josef Čermák (trenér D. Datyní): „Obě mužstva příkladně bojovala, byl to slušný fotbal. Musím ocenit naše stopery i mančaft za ohromnou vůli. Chtěli jsme to doma zvládnout a rychle utéct od spodku tabulky. Závěr jsme si pohlídali takticky.“

Lubomír Luhový (trenér Č. Těšína): „Dobrý zápas z obou stran. Čekalo se na druhý vítězný gól. Za stavu 1:1 nám Datyně několikrát překazily poslední gólovou přihrávku, a ten klíčový gól daly nakonec samy.“ (čin)

FULNEK - BÍLOVEC 1:2 (1:0).

Branky: 18. P. Zagol - 60. Pěla, 62. Střelec, ČK: 92. P. Zagol (F.), 517 diváků.

Michal Kovář (trenér Fulneku): „Vstup se nám úplně nepovedl, Bílovec měl velkou šanci, kterou jsme přežili. Myslím si, že pak jsme to srovnali, byli jsme vyrovnaný soupeř. Je škoda, že jsme si nechali dát první gól a hned vzápětí druhý. To zápas rozhodlo, pak už jsme na to ani neměli hlavou, dostat se do nějaké vyložené šance. “

Peter Šloff (trenér Bílovce): „V prvním poločase byl Fulnek lepší. Ve druhém jsme trochu prostřídali, změnili posty a od 60. minuty byli lepší. Dali jsme dvě branky a dvě tutovky nám ještě brankář zázračně chytil. Ve zbytku zápasu jsme dominovali, naši hráči zvládli skvěle tlak, za to je musím pochválit.“ (psu)

ČELADNÁ - PUSTÁ POLOM 2:6 (1:1).

Branky: 34. Moučka, 62. Dušík - 10., 78. a 89. Mrázek, 51. a 67. Kludka, 75. Kostera, 80 diváků.

Petr Sedlák (předseda Čeladné): „První poločas byl ještě takový nahoru dolů. Bůh ví, jak by se zápas vyvíjel, kdybychom z první akce dali gól a ne břevno. Po změně stran už nás soupeř jasně přehrál. Chtěli jsme bodovat, ale chyby nás bohužel stály důležité body.“

Tomáš Mrázek (útočník Pusté Polomi): „Výsledek vypadá jednoznačně, ale hra taková nebyla. Výše porážky je pro Čeladnou krutá. Byli jsme neskutečně efektivní, vlastně každou naši šanci jsme proměnili v gól.“ (sch, rob)

KRNOV - HÁJ VE SLEZSKU 2:1 (1:1).

Branky: 23. Hrubý, 83. Miškev - 11. Lampa, ČK: 69. Eršil (H.), 260 diváků.

Gustav Santarius mladší (trenér Krnova): „Dvacet minut jsme nehráli vůbec dobře a soupeř šel do vedení. Pak jsme se ale zvedli a přišlo vyrovnání, byli jsme lepší celek. V poločase jsme si řekli, že nechceme hrát jako ze začátku. Soupeř měl velkou šanci, utekl Dao, ale naštěstí nedal. V závěru se přiklonilo štěstí na naší stranu.

Aleš Rozsypal (trenér Háje ve Slezsku): „Porážka hodně mrzí. Vstup do zápasu jsme měli dobrý. Bohužel poté jsme dostali gól, když na hřišti ležel náš zraněný hráč, ani my, ani soupeř hru nepřerušil. Od té doby se víc diskutovalo, než hrálo. Šli jsme do deseti a bohužel po chybě inkasovali.“ (cha, rob)

KOBEŘICE - BŘIDLIČNÁ 3:4 (1:1).

Branky: 52. a 54. Šimeček, 22. Buchta - 81. a 84. Holčák, 12. vlastní, 47. Dvořák, 191 diváků.

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Prohráli jsme si vyhraný zápas. Otočili jsme nepříznivý výsledek a pak si po stupidních chybách necháme dát dva góly od Holčáka. Děláme chyby, které soupeři trestají. Hráče ale musím pochválit za bojovnost.“

Petr Souček (trenér Břidličné): „Úvod byl ovlivněn těžkým zraněním hráče Kobeřic, chvíli se nehrálo. Pak jsme dali na 1:0, ale dostali lacinou branku na 1:1. Druhý poločas jsme začali výborně a šli do vedení. Myslel jsem, že se zklidníme, ale vyrobili jsme dvě hrubky a soupeř vedl. V posledních deseti minutách Pepa Holčák naštěstí dal dva krásné góly.“ (rob, cha)

ŠENOV odstoupil ze soutěže.