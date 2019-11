Branky: 27. Rodek - 74. Adamovský, ŽK: Cudrák, Dvořák (oba B.), 50 diváků.

Tomáš Mrázek (útočník Pusté Polomi): „Postavil se proti nám kvalitní tým s výborným trenérem. Nám patřil první poločas, kdy jsme si vytvořili tři tutovky, ale dali pouze jeden gól. Po přestávce jsme hru zjednodušili, nakopávali jsme balony, avšak bez úspěchu. Břidličná přidala a zaslouženě vyrovnala.“

Petr Souček (trenér Břidličné): „Prvních dvacet minut byli domácí aktivnější, měli hodně standardek, rohů a trestných kopů. Pak jsme tam měli nějaké příležitosti my, ale nakonec jsme inkasovali a stav 0:1 v poločase byl pro nás ještě milosrdný. V kabině byla bouřka, pak jsme byli aktivnější my a přišlo vyrovnání. Velkou šanci měl ještě Simichanidis, ale bohužel nedal. Remíza je nakonec asi zasloužená.“

FULNEK - ČESKÝ TĚŠÍN 5:1 (2:0).

Branky: 33. a 82. Ďurica, 40. Černín, 83. Maléř, 88. Rybařík - 90. Šiška, ŽK: Rybařík, P. Zagol - Nazareno, 214 diváků.

Pavel Jurča (vedoucí mužstva Fulneku): „Na začátku to byl vyrovnaný zápas. Mysleli jsme si, že Český Těšín bude chtít betonovat, ale překvapili nás, protože chtěli hrát fotbal. Po prvním poločase jsme vedli 2:0, ale ještě nebylo nic rozhodnuté, soupeř se pořád snažil, byl aktivní. Až branka na 3:0 byla asi rozhodující.“

Lubomír Luhový (trenér Č. Těšína): „Utkání bylo jakýmsi odrazem celého našeho podzimu, který byl nevyvážený, neurovnaný, neucelený. Chtěli jsme hrát fotbal, ale Fulnek chtěl ještě víc. Předvedl větší ofenzivní kvalitu. Za stavu 0:2 jsme měli dvě tutovky, ale nedali jsme je a nevrátili se do zápasu.“

DOLNÍ DATYNĚ - LOK. PETROVICE 3:4 (2:2).

Branky: 18. a 45. Cenek, 57. Rozsíval - 14. a 55. Ciku, 45. Hoffmann, 73. Gill, ŽK: Cienciala - Urban, Alman, 100 diváků.

Josef Čermák (trenér D. Datyní): „Podobně jako doma s Polomí jsme prohráli 3:4. Na tři góly bychom měli bodovat. Ale zápas to byl pro diváky krásný. My jsme jako Jánošíci. Soupeř, kterému se nedaří, se chytí zrovna na nás. Předtím to byla Čeladná, teď Petrovice.“

Dušan Kohút (trenér Petrovic): „Jsem rád, že jsem se mohl s trenérskou kariérou loučit výhrou. Byl to klasický infarkťák, kdy domácí třikrát rychle odpověděli na naše vedení. Naštěstí to vyšlo. Fotbal to byl na konec roku dobrý. Hrálo se nahoru dolů, padlo sedm gólů. Skvělá tečka.“

BRUŠPERK - KRNOV 1:1 (1:1).

Branky: 34. Bogdan z pok. kopu - 5. Sabo Martin, ŽK: Bartoš, Polášek, Vrána - Burian, Macík, Miškev, ČK: 39. Ostrák (K.), 120 diváků.

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „Pro nás je to zlatý bod. I když hrál soupeř v deseti, tak byl ve všech směrech lepší. Vůbec jsme si nezasloužili zvítězit, z toho pohledu je tedy pro nás ten bod takovým malým vítězstvím.“

Gustav Santarius mladší (trenér Krnova): „Do utkání jsme vstoupili perfektně, Sabo otevřel skóre. Domácí nevěděli kam dřív skočit, byly tam i další šance. Bohužel jsme nedali a soupeř se dostal do hry. Červená vyplynula ze strkanice, podle mě ji Ostrák dostat neměl. Ve druhé půli kluci podali doslova heroický výkon, kdybychom hráli v jedenácti, tak vezeme tři body.“ (sch, cha)

OLDŘIŠOV - BÍLOVEC 2:1 (1:1).

Branky: 1. Bořucký, 56. Dřizgevič z pok. kopu - 45. Mikuš, ŽK: Pavlíček, Fusek, Janík, Továrek, Bořucký, Jadrný, Moc (všichni O.), 127 diváků.

Adam Michalčík (vedoucí týmu Oldřišova): „Posledním zápasem jsme se s fanoušky chtěli rozloučit výkonem, za který se nebudeme muset stydět. Motivace nám nechyběla, protože každý chce porazit ty nejlepší. Řekl bych, že celý zápas jsme byli Bílovci rovnoceným soupeřem. Bál jsem se, že nás položí gól do šatny, ale kluci dřeli na sto padesát procent. V zápase byly dvě kontroverzní situace, kdy jsme dostali gól, který byl po ruce hostů, a druhá situace, kdy hosté měli pravděpodobně kopat penaltu. Každopádně je důležitý výsledek a s tím jsme nadmíru spokojeni jak my, tak celý Oldřišov.“

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Dnes to bylo špatné. Hned v 1. minutě jsme udělali hrubou chybu a prohrávali 0:1. Pak jsme měli čtyři vyložené šance, které jsme nevyužili. Vyrovnali jsme v závěru poločasu, ale ve druhé půli jsme inkasovali ze sporné penalty. Celý zápas jsme měli převahu, ale asi bylo dopředu dané, že prohrajeme.“

KOBEŘICE - HLUBINA 0:0.

ŽK: Ševior, Hartmann, Šimeček - Procházka, Wendtner, Sasko, Olšovský, Frébort, Nosek, ČK: 62. Wendtner, 67. Olšovský (oba H.), 185 diváků.

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „V prvních třiceti minutách jsme si vytvořili snad šest gólovek, bohužel ani jednu neproměnili. Poté se osmělil soupeř, přežili jsme jeho dvě šance. Následně byli vyloučeni Hlubině dva hráči. Přesilovku jsme nevyužili, hráli jsme zbytečně středem. V nastavení mohl rozhodnout Kubný, ale trefil tyč.“

Bohuš Keler (trenér Hlubiny): „Před zápasem jsme chtěli vyhrát, abychom se dotáhli na čtvrté místo, ale po průběhu, kdy domácí měli v prvním poločase více ze hry, my se do toho nemohli dostat a v závěru jsme navíc dohrávali v dvojnásobném oslabení, tak i ten bod bereme. Sice Procházka měl dvě slibné příležitosti, ale je to dobrá remíza.”

BYSTŘICE - HÁJ VE SLEZSKU 2:2 (1:1).

Branky: 28. B. Krezelok, 87. Buryan z pok. kopu - 29. Hlaváč, 84. Eršil, ŽK: Kantor, B. Krezelok - Trupl, ČK: 88. B. Krezelok (B.), 80 diváků.

Zdeněk Černek (trenér Bystřice): „Chtěli jsme v posledním podzimním zápase uspět a přiblížit se týmům před námi. Povedlo se to jen zčásti, jelikož jsme remizovali. Soupeř hrál velmi dobře, těžko se k nim dostávalo. Takticky na tom byli dobře. Bod ale bereme.“

Aleš Rozsypal (trenér Háje): „Byl to bojovný zápas na špatném terénu. Prohrávali jsme, ale podařilo se nám vyrovnat. Když už to vypadalo na remízu, dali jsme dvě minuty před koncem gól. Jenomže hned po rozehrání přišel nákop soupeře, náš faul a vyrovnání z penalty. Bod asi spravedlivý, ale přijít o výhru v závěru bolí.“

ŠENOV odstoupil ze soutěže.