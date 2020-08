Branky: 20. a 22. Váňa, 29. a 58. Nitka, 13. Krejčok, ČK: 82. Pilch (Bys.), 150 diváků.

Ondrej Hančín (trenér Brušperku): „Nečekali jsme, že takhle vysoko vyhrajeme. Musím uznat, že výsledek neodpovídá hře. Ano, soupeře jsme do vyložených šancí nepouštěli, nám tam ale spadlo opravdu všechno, do čeho jsme kopli. Někdy to tak bývá, prostě nám to sedlo.“

Ivan Martinčík (kapitán Bystřice): „Bude to znít po takovém výsledku asi divně, ale s předvedenou hrou po šestnáctku můžeme být spokojeni. Domácí využili všechny své brejky. V prvním poločase vystřelili pětkrát na branku a dali čtyři góly. To se pak hraje opravdu těžko.“ (noh)

DOLNÍ DATYNĚ - ČESKÝ TĚŠÍN 1:3 (0:2)

Branky: 80. Marek - 13. vlastní, 43. Bičaník, 82. Folwarczny, 99 diváků.

Pavel Cirkl (trenér D. Datyní): „Na našem malém hřišti jsme si měli pomoci standardkami, místo toho posadíme soupeře na koně vlastními chybami. Nedokázali jsme si poradit se zahuštěnou obranou Těšína. Jsem zklamaný, musíme se nad sebou zamyslet, probrat to společně, protože takhle nemůžeme pokračovat.“

Petr Joukl (trenér Č. Těšína): „Chtěli jsme hrát v bloku, z organizované defenzivy a čekat na brejky. Pomohl nám šťastný gól, pak jsme dali druhý, to už se nám hrálo dobře. Akorát jsme zase nedali penaltu, naštěstí nás to dneska nemuselo mrzet. Napravili jsme předchozí domácí zaváhání.“ (čin)

FULNEK - PETŘVALD NA MORAVĚ 0:0

Diváků: 303

Michal Kovář (trenér Fulneku): „Ztratili jsme dva body. Můžeme si za to sami. Nebyli jsme schopni proměnit ani ty nejstoprocentnější gólové šance, jakožto trefit například prázdnou branku. Kluky musím pochválit za aktivitu, směrem dozadu byla naše hra dobrá. Bohužel nás zradila koncovka, na ní musíme zapracovat.“

Jiří Halamíček (trenér Petřvaldu): „Bod bereme všemi deseti a s pokorou. Domácí byli více na míči, hlavně pak ve druhém poločase byli lepším týmem. Dostali se do několika šancí, bylo jich snad pět, ale žádnou neproměnili. Ve Fulneku se příliš body sbírat nebudou, mají kvalitní tým a je jen otázkou času, kdy začnou pravidelně bodovat.“ (šim)

ČELADNÁ - HLUBINA 0:3 (0:0)

Branky: 67. Sasko, 88. Hommes, 90. Gaži, 90 diváků.

Leon Dostalík (trenér Čeladné): „Silný soupeř, který bude bojovat o postup, nás v prvních dvaceti minutách přehrával, tlak jsme ale ustáli a po přestávce jsme hru na chvíli vyrovnali. Okolo 70. minuty jsme ale inkasovali po rohu a od té doby už to bylo v jejich režii.“

Jan Woznica (trenér Hlubiny): „Po celý zápas jsme byli lepší, bylo to jen na jednu bránu. Bohužel jsme si to sami udělali složitější tím, že jsme se dlouho nemohli střelecky prosadit. Už poločas mohl být o tři branky. Nakonec jsme se trefili po standardní situaci, v závěru to soupeř otevřel a přidali jsme další góly." (noh, hek)

LOK. PETROVICE - KRNOV 2:4 (2:2)

Branky: 30. Ruisl, 33. Makula - 20. a 76. Sklenařík, 35. Machalický, 73. Teichmann, 130 diváků.

Václav Štverka (trenér Petrovic): „Vedeme 2:1 a necháme si vyrovnat. Je jasné, že pak se vyvíjí utkání úplně jinak. Je to pořád totéž, zase jsme začali ve druhé polovině utkání odcházet fyzicky. Pořád to stojí na tom, že se netrénuje tak, jak by se mělo.“

Gustav Santarius (trenér Krnova): „Akce se střídaly na obou stranách, výsledek 2:2 odpovídá dění na trávníku. Po přestávce jsme přehrávali soupeře po fyzické stránce. Z toho pramenily naše šance. Jsem rád, že dvě jsme proměnili. Z dvou kol máme šest bodů, což jsme nečekali. Hodně nám pomohl příchod Machalického, naše hra si sedla.“ (čin, rob)

KOBEŘICE - PUSTÁ POLOM 1:1 (0:1)

Branky: 89. Kubný z pok. kopu - 25. Pomp, 232 diváků.

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Odvrátilo se od nás štěstí. V prvním poločase jsme měli šance, Robin Wirth dvakrát trefil břevno. Soupeř šel do vedení, pak se zatáhl a bránil. Měli jsme více ze hry, ale vyrovnat se nám podařilo až dvě minuty před koncem. Remíza asi spravedlivá.“

Jaroslav Laub (trenér Pusté Polomi): „Bod bereme. S předvedenou hrou jsem nebyl spokojen, chyběli nám zkušení hráči jako Mrázek s Mikulou. Domácí byli lepší, byli silnější na míči, dostávali se do šancí. Dvakrát trefili břevno. V závěru srovnali z penalty, která byla.“ (rob)

OLDŘIŠOV - BŘIDLIČNÁ 0:3 (0:2)

Branky: 19. Ficek, 21. Rolný, 90. vlastní, 189 diváků.

Petr Hlaváček (trenér Oldřišova): „V našem podání dobře odmakaný zápas. Měli jsme šance, ty jsme neproměnili. V prvním poločase jsme se dostali do tří gólovek, z toho jednou jsme trefili břevno. Soupeři byla odpuštěna penalta i červená karta. Soupeř byl produktivní. Kdo si chce udělat obrázek o výkonu sudích, ať se podívá na záznam.“

Petr Souček (trenér Břidličné): „Výsledek vypadá jasně, ale hra taková nebyla. Vedli jsme rychle 2:0 díky krásným gólům. Pak jsme ale vypadli ze hry. Oldřišov se tlačil do gólu, měl šance, avšak je neproměnil. My jsme dali třetí branku až v závěru. Tři body z horké oldřišovské půdy bereme.“ (rob, šim)

BÍLOVEC - HÁJ VE SLEZSKU 3:1 (3:0)

Branky: 7., 39. a 44. M. Socha - 54. Šimeček, 240 diváků.

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Zápas byl o dvou rozdílných poločasech. V prvním jsme hráli dobře, Mára Socha dal tři hezké góly po vypracovaných akcích. Bohužel po přestávce jsme polevili, došlo asi u nás k uspokojení. Háj má kvalitní tým, dal nám gól ze standardky a kousal. Za výhru jsme rádi.“

Aleš Rozsypal (trenér Háje ve Slezsku): „Odehráli jsme dobrý zápas, ve kterém jsme ale neproměňovali šance. V prvním poločase jsme třikrát inkasovali, sami jsme ale měli také šance. Po přestávce jsme dali kontaktní gól a měli další gólovky, největší měl Žurek, ale brankář Jaška ho vychytal. I přes porážku, tým chválím.“ (šim, rob)

TABULKA

1. Bílovec 2 2 0 0 8:2 6

2. Hlubina 2 2 0 0 7:1 6

3. Brušperk 2 2 0 0 6:0 6

4. Břidličná 2 2 0 0 6:0 6

5. Krnov 2 2 0 0 6:2 6

6. Petřvald n. M. 2 1 1 0 4:1 4

7. Pustá Polom 2 1 1 0 6:4 4

8. Český Těšín 2 1 0 1 3:2 3

9. Bystřice 2 1 0 1 5:5 3

10. Kobeřice 2 0 1 1 1:4 1

11. Fulnek 2 0 1 1 1:4 1

12. Lok. Petrovice 2 0 0 2 5:9 0

13. Háj ve Slezsku 2 0 0 2 1:5 0

14. Dolní Datyně 2 0 0 2 2:7 0

15. Čeladná 2 0 0 2 1:8 0

16. Oldřišov 2 0 0 2 0:8 0