BRUŠPERK - HÁJ VE SLEZSKU 4:0 (1:0)

Branky: 26. a 82. Krejčok, 55. Váňa, 79. Polášek, 140 diváků.

Ondrej Hančin (trenér Brušperku): „V první půli byl soupeř lepší, my jsme ale byli rádi za vedení. O přestávce jsme trochu zvedli hlas, něco jsme si řekli, kluci to ve druhé půli začali plnit a bylo to znát. Druhým gólem jsme soupeře zlomili.“

Aleš Rozsypal (trenér Háje ve Slezsku): „Utkání se mi nehod-notí dobře. Za stavu 0:0 jsme měli tři vyložené šance, ani jednu jsme neproměnili. Domácí šli do vedení, i tak byla naše hra dobrá. Opět jsme si vypracovali dvě gólovky, avšak nic jsme z nich nevy-těžili. Od druhého gólu se naše hra sesypala jako domeček z karet. Když to shrnu, děláme zbytečné chyby a neproměňujeme šan-ce.“ (sob, rob)

DOLNÍ DATYNĚ - KRNOV 3:4 (3:1)

Branky: 10. Polášek, 15. Marek, 35. Gistinger - 58., 78. a 81. Sklenařík, 43. Teichmann, 120 diváků.

Pavel Cirkl (trenér D. Datyní): „ První půli jsme odehráli výbor-ně, vedli jsme 3:0, na konci poločasu jsme ale inkasovali gól do šatny a ten soupeře zvedl. Druhá půle byla z naší strany slabá, odevzdávali jsme balony, dělali opakované chyby a soupeř nako-nec skóre úplně obrátil. Asi by se to vyvíjelo jinak, kdybychom za stavu 3:1 kopali penaltu, rozhodčí ji ale neviděl.“

Gustav Santarius (trenér Krnova): „Takový zápas jsem už dlouho nezažil. Za stavu 3:0 pro domácí jsem v nějaký obrat nevě-řil. Hrálo se na těžkém terénu, který nám neseděl, nešlo na něm kombinovat. Od našeho snížení na 2:3 se Datyně soustředila jen na bránění výsledku, a to ji zlomilo vaz. Hráli jsme dobře, skvěle zápas zvládl Martin Sklenařík. Kluky za druhou půli chválím.“ (čin, šim)

FULNEK - PUSTÁ POLOM 1:0 (0:0)

Branka: 95. Šesták z pok. kopu, 273 diváků.

Michal Kovář (hrající trenér Fulneku): „Pro soupeře je výsle-dek krutý, ale penalta to byla. Polom si vypracovala i dvě velké šance, v jednom případě jsme vykopávali balon z brankové čáry. My jsme tentokrát moc nebezpeční nebyli, spíše jsme se pokouše-li o střelbu. Vítězství má pro nás velkou cenu.“

Jan Frank (útočník Pusté Polomi): „Porážka bolí, prohrát jsme si nezasloužili. Během zápasu se nám zranil brankář. Byli jsme nebezpečnější, měli jsme více gólových šancí než domácí, měli jsme rozhodnout dříve. Penalta byla, ale už v momentě, kdy měl zápas skončit. Sudí nastavoval o dvě minuty více, než avizo-val.“ (šim, rob)

ČELADNÁ - BŘIDLIČNÁ 3:6 (2:4)

Branky: 12. a 38. Váňa, 88. Bystrý - 11. a 19. Cudrák, 28. Rolný, 39. Simichanidis, 70. Češek, 77. Ondra, 200 diváků.

Leon Dostalík (trenér Čeladné): „Stále děláme hrubé chyby v obraně, které nás pak stojí body. A to se ukázalo i tentokrát.“

Petr Souček (trenér Břidličné): „Ve vší úctě k soupeři, mohli jsme dát klidně patnáct branek. Po celé utkání jsme jasně domi-novali, měli velké držení míče. Soustředili jsme se na ofenzivu a z toho pramenila naše laxní hra v obraně. Bylo vidět, že kluky fotbal baví, a to je důležité.“ (sob, šim)

HLUBINA - BYSTŘICE 2:0 (2:0)

Branky: 9. Frébort z pok. kopu, 39. Schmutz z pok. kopu, 90 diváků.

Jan Woznica (trenér Hlubiny): „Houpačka pokračuje. Ale ten-tokrát si kluci výhru za trpělivý a poctivý výkon zasloužili. Proti předchozím utkáním jsme nebyli tolik na míči, což byl záměr - ne-chat hrát soupeře. Kromě dvou šancí Bystřice nic neměla. My naš-těstí proměnili obě dobře posouzené penalty. Jen škoda, že jsme nedotáhli další šance.“

Ivan Martinčík (kapitán Bystřice): „Zápas nabídl spoustu ne-proměněných šancí na obou stranách i skvělé zákroky gólmanů. Myslím, že diváci viděli oboustranně kvalitní utkání, kterému by slušela remíza.“ (hek, sob)

PETŘVALD NA MORAVĚ - ČESKÝ TĚŠÍN 2:1 (0:0)

Branky: 64. Fendrich, 90. Palatický - 77. Šiška, 112 diváků.

Jiří Halamíček (trenér Petřvaldu): „Soupeř se v prvním poločas bránil a čekal na naší chybu. Ta naštěstí nepřišla. My jsme si vy-pracovali čtyři šance, ale ani jedna se nám nepodařila proměnit. Po přestávce bylo rušno na obou stranách. Když už to vypadalo na remízu, přišel náš gól v poslední minutě. Tohle vítězství je z kategorie šťastných.“

Petr Bajtek (vedoucí mužstva Č. Těšína): „Oboustranně kva-litní zápas. První poločas se nám nepovedl, ale druhý ano a nebýt jistých okolností, o kterých se raději nebudu zmiňovat, tak si něja-ký ten bod odvezeme. Víc se k tomu nebudu vyjadřovat.“ (šim, čin)

BÍLOVEC - KOBEŘICE 3:1 (1:1)

Branky: 78. (penalta) a 89. Střelec, 19. Mozol - 29. Kubný, 200 diváků.

Peter Šloff (trenér Bílovce): „Z naší strany další trápení. Opět jsme hráli do plných, soupeř bránil v osmi lidech. Chybí nám leh-kost a trpělivost. Našim problém je to, že chceme dát rychle bran-ku, pak jsme nervózní. Za stavu 1:1 jsme dali gól z penalty a v zá-věru po standardce třetí.“

Dušan Christoph (trenér Kobeřic): „Odehráli jsme dobré utká-ní. Do nějaké 80. minuty jsme drželi s favoritem krok. Za stavu 1:1 jsme měli velkou šanci, kterou jsme neproměnili. Vzápětí kopali domácí penaltu a rozhodli o svém vítězství. Prohráli jsme se vzty-čenou hlavou. Narozdíl od zápasu s Petrovicemi jsme podali pod-statně lepší výkon.“ (cha, rob)

OLDŘIŠOV - LOK. PETROVICE 3:0 (2:0)

Branky: 28. Bořucký, 33. Žídek z pok. kopu, 55. Rubý, 140 diváků.

Petr Hlaváček (trenér Oldřišova): „Zaslouženě jsme vyhráli. Po oba poločasy jsme měli více šancí. Měli jsme vstřelit víc branek než tři. Jsem rád, že přišlo vítězství, potřebujeme se zvednout. Náš tým má rozhodně na víc, než na pozice, na kterých se nachá-zí.“ (rob)

Václav Štverka (trenér Petrovic): „Upustili jsme od kombinačního fotbalu, který jsme hráli proti Kobeřicím a sám netuším proč. Dopředu nic, vzadu individuální chyby jednotlivců. Jsem z toho zklamaný, ale asi to odráží realitu. Pořádně se netrénuje, je to na prd.“ (čin)

Dohrávka 15. kola: DOLNÍ DATYNĚ - HLUBINA 4:0 (1:0).

TABULKA

Zdroj: Deník